Tag der Zweisprachigkeit: Prüfungssimulation und Infos ­

Von: luk

Bozen – Unter dem Motto “Sprachen öffnen die Türen zur Zukunft” findet am Dienstag, 21. Oktober der Tag der Zweisprachigkeit statt. Teilnehmende haben nach einer einführenden Präsentation die Möglichkeit sich der Simulation einer mündlichen Prüfung stellen.

Die Veranstaltung beginnt von 8.30 bis 10.00 Uhr mit Informationen zur Prüfung, Anmeldung, zum Ablauf und zur Anerkennung von Sprachzertifikaten und Studienabschlüssen. Von 10.30 bis 13.00 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr findet die Simulation des mündlichen Prüfungsteils statt. Die Übungen sind nach Niveaustufen gegliedert und können auf Deutsch oder Italienisch durchgeführt werden. Direkt im Anschluss gibt die Prüfungskommission Feedback, das wertvolle Hinweise für die echte Prüfung gibt.

Parallel dazu bietet das Multisprachzentrum Bozen im TreviLab Beratung zur Prüfungsvorbereitung an. Interessierte können zwischen 8.30 bis 13.00 Uhr und 13.30 bis circa 16.30 Uhr persönliche Unterstützung erhalten.

Für die Teilnahme an der Simulation ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 12. Oktober möglich unter: provinz.bz.it/tag-zweisprachigkeit. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 0471 414100 oder per E-Mail an zdp@provinz.bz.it.

Der Tag der Zweisprachigkeit richtet sich an alle, die sich auf die Zweisprachigkeitsprüfung vorbereiten möchten. Die Veranstaltung bietet Einblicke in die Prüfung, praktische Hinweise und individuelle Beratung.