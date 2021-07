Testpflicht für deutsche Urlauber: “Problem für Südtirols Tourismus”

LR Schuler: "Was geschieht bei positivem Test?"

Berlin/Bozen – Die von Deutschland für Urlaubs-Rückkehrer eingeführte Testpflicht tritt morgen in Kraft. Sämtliche Urlauber, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen bei der Heimkehr nach Deutschland einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen. Von der Regelung sind nur Kinder bis zu zwölf Jahren ausgenommen.

Für den Tourismus in Südtirol ist diese neue Auflage aus Berlin laut Medienberichten ein Problem. Es wird befürchtet, dass deutsche Urlauber abgeschreckt werden könnten, meint etwa Landesrat Arnold Schuler. Er geht davon aus, dass die Urlauber Sorge vor der Folgeprozedur haben, falls sie kurz vor der Rückreise positiv getestet werden. Die Frage der Quarantäne sei ein solches Beispiel. Schuler bemängelt die Kurzfristigkeit der Entscheidung, die es nicht erlaubt habe, sich mit den deutschen Behörden abzustimmen.

Ein weiteres Problem ist, dass es in Südtirol keine Testzentren mit Gratistests mehr gibt. Tests in Apotheken und bei Ärzten müssen bezahlt werden. In Nordtirol sind diese Tests hingegen noch kostenlos.

In Rom überlegt die Regierung derzeit, die Corona-Tests günstiger zu machen und einen Maximalpreis von unter zehn Euro festzulegen. Beschlossen ist aber noch nichts.