Therme Meran blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2025 zurück

Bozen – Die Therme Meran blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2025 zurück, das ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens stand. Mit 359.777 Gästen im Poolbereich sowie 185.276 Sauna-Zugängen konnte die Therme Meran ihre Bedeutung als Erholungs- und Gesundheitszentrum erneut unterstreichen.

20 Jahre Therme Meran: Ein ganz besonderes Jahr

Das Jubiläum wurde über das gesamte Jahr hinweg gemeinsam mit den Gästen gefeiert. Ein monatlich stattfindendes Glücksrad sorgte mit Aktionen und Rabatten für besondere Momente und machte das Jubiläum für die Gäste unmittelbar erlebbar.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens wurde zudem die Bedeutung der Therme Meran für Stadt, Land und Provinz wissenschaftlich beleuchtet. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Ökonomen Prof. Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität Linz wurde eine Wertschöpfungsstudie durchgeführt. Seit der Eröffnung im Jahr 2005 bis Ende 2024 verzeichnete die Therme Meran über 7,2 Mio. Gäste und generierte durch den laufenden Betrieb einen wertschöpfungsrelevanten Aufwand von insgesamt rund 643 Mio. Euro.

Nachhaltigkeit als Leitgedanke

2025 stand zudem stark im Zeichen von Nachhaltigkeit und Innovation. Mit der Erneuerung der Beleuchtung in der Badehalle setzte die Therme Meran ein sichtbares Zeichen. Das neue Beleuchtungskonzept verbindet Design, moderne Technik und Energieeffizienz. Durch den Einsatz von LED-Technologie konnte der Energieverbrauch deutlich gesenkt und gleichzeitig der Wohlfühlfaktor für die Gäste spürbar gesteigert werden. Dieses Engagement wurde auch 2025 erneut mit der EarthCheck-Silber-Zertifizierung bestätigt.

Internationale Anerkennung erhielt die Therme Meran außerdem für ihren Bio Nature Pool, der beim IOB Pondy Award im Rahmen des 13. Internationalen Schwimmteichkongresses in Wien den zweiten Platz in der Kategorie „Public pool with biological water treatment“ erreichte.

Auch im Bereich Umwelt- und Sozialverantwortung setzte die Therme Meran 2025 neue Impulse: Mit Re-Cig, einem innovativen Recycling-System für Zigarettenstummel, und RecoPet, einer Lösung zur Rückführung von PET-Flaschen in den Wertstoffkreislauf, wurde das nachhaltige Engagement weiter ausgebaut.

Treffpunkt der Stadt

Die Therme Meran überzeugte 2025 auch als Eventlocation. Konzerte und Veranstaltungen belebten den Thermenplatz über das gesamte Jahr hinweg. In der Adventszeit sorgten der Eislaufplatz, die SkyBar, das Karussell sowie der Thun-Wünschebaum für weihnachtliche Stimmung, während die Kugln am Thermenplatz längst zu einer geschätzten Tradition geworden sind.

Zahlen, die begeistern

· 359.777 Gäste im Poolbereich

· 185.276 Sauna-Zugänge

· 11.220 MySpa-Behandlungen

· 1.326 Mitglieder im Fitness Center

· 14.084 Inhalationen in der Medical Area

Ausblick 2026

Auch im kommenden Jahr setzt die Therme Meran ihren Weg konsequent fort. 2026 wird der Saunabereich um eine Schneezone erweitert. Zudem wird der Spielplatz im Thermenpark im Sinne der Nachhaltigkeit erneuert und modernisiert, mit Fokus auf langlebige Materialien, Umweltverträglichkeit und ein zeitgemäßes Erlebnis für Familien.

Mit einem erfolgreichen Jubiläumsjahr, klaren Investitionen in Nachhaltigkeit und einem zukunftsorientierten Ausblick bleibt die Therme Meran auch weiterhin ein zentraler Impulsgeber für Erholung, Gesundheit und Lebensqualität in Meran und für die regionale Tourismuswirtschaft.