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Ankünfte und Übernachtungen steigen weiter

Tourismus: Südtirol bleibt gefragt

Freitag, 20. März 2026 | 10:37 Uhr
Verleih und Premium als Erlöstreiber, Skitourengeschäft stagniert
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bozen – Der Februar 2026 zeigt sich für den Tourismus Südtirols von seiner starken Seite: Mehr Gäste, mehr Nächtigungen und ein spürbarer Olympia-Effekt bei internationalen Besuchern. Besonders Fans aus den großen Biathlon-Nationen wie Norwegen und Frankreich sorgten für Bewegung in den Ankunftsstatistiken – während Stammgäste aus Italien diesmal etwas zurückhaltender blieben.

Das ASTAT hat am Freitag die vorläufigen Daten der Erhebung der Gäste in den Beherbergungsbetrieben für den Monat Februar publik gemacht: Demnach werden 718.383 Ankünfte (+2,8 Prozent gegenüber demselben Monat des Vorjahres) und 3.492.235 Übernachtungen (+5,1 Prozent) verzeichnet.

Obwohl sich die touristischen Effekte der Olympischen Winterspiele, die vom 8. bis 22. Februar auch in Südtirol (Antholz) stattgefunden haben, nicht unmittelbar in der Anzahl der Ankünfte und Übernachtungen im Februar widerspiegeln, zeigen sich dennoch deutliche Veränderungen bei den Ankünften der großen Biathlon-Nationen: So steigen die Ankünfte aus Norwegen im Vergleich zu Februar des Vorjahres um 142,5 Prozent (3.264 Ankünfte), jene aus Frankreich um 78,8 Prozent (9.708 Ankünfte). Auch die Zahl der deutschen Gäste nimmt im Vergleich zum Februar des Vorjahres um 24,7 Prozent zu, wohingegen die Anzahl der Ankünfte italienischer Gäste trotz der Ferienwoche (Fasching) um 8,7 Prozent zurückgeht.

Die Daten sind vorläufig und können sich ändern, je nachdem, wie pünktlich und vollständig sie von den Beherbergungsbetrieben eingegeben werden. Sechs Monate nach der ersten Veröffentlichung gelten die Tourismusdaten als definitiv.

Bezirk: Bozen

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