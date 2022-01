Touristiker besorgt über Jännerloch

Bozen – In den Südtiroler Urlaubsgebieten ist es nach den Weihnachtsfeiertagen leer geworden. Viele Urlauber sind abgereist und die Touristiker sehen sich derzeit mit einer Storno-Welle konfrontiert. Sie sprechen von einem Jännerloch, das sich auch noch in den Februar hineinzieht.

IDM-Präsident Hansi Pichler hat Medienberichten zufolge Bauchschmerzen, wenn er an die nächsten Wochen denkt. Derzeit seien nur mehr halb so viele Urlauber da, wie noch vor einigen Tagen. Außerdem hätten viele Urlauber storniert. Man hoffe jetzt, dass sich das in den nächsten Tagen erholt und das kurzfristig noch etwas hereinkommt, auch angesichts der Wetterlage.

Das könnte durchaus möglich sein, denn genauso kurzfristig wie abgesagt wird, wird auch gebucht.