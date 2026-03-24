Trauer um Helene Benedikter

Von: mk

Bozen – Der Ausschuss der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen im Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) trauert um ihre Vorsitzende Helene Benedikter vom Gasthof Post in Trens, die nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.

„Damit verliert unsere Vereinigung nicht nur ihre geschätzte Vorsitzende, sondern vor allem einen besonderen Menschen, der unsere Gemeinschaft mit Herz, Weitblick und unermüdlichem Einsatz geprägt hat. Helene war eine starke Stimme für die Gastwirtinnen im Land, eine Wegbereiterin, eine Mutmacherin und für viele von uns auch eine Freundin“, schreiben die Ausschussmitglieder Marlene Waldner, Evelyn Rainer, Adele Huber und Stephanie Dissertori.

Helene Benedikter setzte sich mit großer Leidenschaft für die Anliegen der Gastwirtinnen ein, förderte den Zusammenhalt, knüpfte viele Kontakte zu anderen Frauenorganisationen und brachte mit ihrem Engagement zahlreiche wertvolle Initiativen auf den Weg.

Auch der HGV trauert um Helene Benedikter, die sich seit vielen Jahren auf Orts-, Bezirks- und Landesebene überaus verdient gemacht hat. Von 1997 bis 2015 war sie Obfrau der Ortsgruppe Freienfeld des HGV und seit 2021 gehört sie als Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen auch dem Landesausschuss des HGV an. „Helene Benedikter war eine starke Botschafterin für unsere Wirtinnen und für die Dorfgasthäuser in unserem Lande. Sie verstand es, Brücken zu bauen, Menschen zu begeistern und die Wirtinnen und deren Einsatz für das Gastgewerbe zu würdigen“, sagt HGV-Präsident Klaus Berger zum Tode von Helene Benedikter. Der HGV und die Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen werden Helene Benedikter stets in bester Erinnerung behalten.