Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trump in Zollstreit mit China um Beruhigung bemüht
Handelsbeziehungen zwischen USA und China weiter fragil (Symbolbild)

Trump in Zollstreit mit China um Beruhigung bemüht

Montag, 13. Oktober 2025 | 05:21 Uhr
Handelsbeziehungen zwischen USA und China weiter fragil (Symbolbild)
APA/APA/dpa/Marcus Brandt
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im sich jüngst wieder verschärften Zollstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump am Sonntag einen versöhnlichen Ton angeschlagen und erklärt, die USA wollten “China helfen, nicht schaden”. “Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut. Der hoch respektierte Präsident Xi hat nur einen schlechten Moment gehabt”, erklärte Trump mit Blick auf den chinesischen Staatschef Xi Jinping in seinem Onlinedienst Truth Social.

Xi wolle “keine Depression” für sein Land, und er selbst wolle das auch nicht, fügte Trump hinzu. Der US-Präsident hatte am Freitag zusätzliche Zölle gegen China in Höhe von 100 Prozent ab spätestens November angekündigt. Anlass dafür war die zuvor erfolgte Ankündigung Pekings, den Export von Technologien im Zusammenhang mit Seltenen Erden strenger zu kontrollieren.

Verschärfter Ton zwischen Washington und Peking

Der Ton zwischen den beiden Staaten verschärfte sich daraufhin deutlich. Trump nannte das Verhalten Chinas “außerordentlich aggressiv” und “beispiellos”. Zuvor hatte er China “feindliche” Handelspraktiken vorgeworfen und ein Treffen mit Xi in zwei Wochen beim Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea in Frage gestellt.

Chinas Handelsministerium erklärte am Sonntag, Trumps Zollankündigung sei ein “typisches Beispiel für Doppelmoral”. “Bei jeder Gelegenheit mit hohen Zöllen zu drohen, ist nicht der richtige Ansatz im Umgang mit China”, hieß es aus dem Ministerium in Peking.

Seltene Erden sind zentrales Thema im Handelskonflikt

Die Seltenen Erden sind ein zentrales Thema im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington. Sie stecken in einer Reihe von Technologien – von Windturbinen bis zu Batterien für Elektroautos. China ist ein wichtiger Produzent der Materialien und mit großem Abstand Marktführer bei der Weiterverarbeitung. Das Land hat eine Reihe von Patenten angemeldet, die andere Staaten am Aufbau einer eigenen Industrie hindern.

Derzeit unterliegen chinesische Waren US-Zöllen in Höhe von 30 Prozent. China erhebt im Gegenzug Zölle in Höhe von zehn Prozent.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
49
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Kommentare
42
Geldregen im Dezember: 13. Gehalt möglicherweise steuerfrei
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Kommentare
37
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Kommentare
27
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Kommentare
27
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 