Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > UIL-Scuola-RUA-Umfrage startet heute
Umfrage für Beschäftigte

UIL-Scuola-RUA-Umfrage startet heute

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 13:45 Uhr
Marco Pugliese
Marco Pugliese
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die UIL Scuola RUA, die den Bereich Schule und Forschung vertritt, bekräftigt ihren klaren Kurs der Transparenz und Mitbestimmung. „Wie bereits bei der letzten Kollektivvertragsverhandlung wird auch diesmal die Meinung der Lehr- und Forschungskräfte direkt eingeholt – offen, transparent und ohne Verzögerung“, so de Gewerkschaftsverband.

„Wir stellen die Beschäftigten immer in den Mittelpunkt,“ erklärt Marco Pugliese, Regionalsekretär der UIL Scuola RUA. „Deshalb startet unsere Umfrage schon heute. Warum bis November warten? Unsere Kolleginnen und Kollegen sollen jetzt ihre Meinung äußern können.“

Nach Ansicht der UIL Scuola RUA enthalte die Absichtserklärung Elemente, die über den Rahmen korrekter sozialpartnerschaftlicher Beziehungen hinausgingen. Daher fordert die Gewerkschaft einen echten Dialog, der sich an den Bedürfnissen der Beschäftigten im Bildungs- und Forschungsbereich orientiert.

„Die Kolleginnen und Kollegen werden entscheiden, ob diese Absichtserklärung sinnvoll ist oder nicht. Das letzte Wort haben unsere Mitglieder,“ so Pugliese weiter, „denn Kollektivverhandlungen dürfen kein formaler Akt sein, sondern müssen ein gemeinsamer Weg bleiben.“

Die UIL-Umfrage startet heute – „ein Instrument gelebter Demokratie und echter Mitbestimmung in Schule und Forschung“, wie der Verband hinzufügt..

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
49
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
42
Sinner sagt für Davis Cup ab
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
26
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Kommentare
23
Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 