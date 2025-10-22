UIL-Scuola-RUA-Umfrage startet heute

Von: Ivd

Bozen – Die UIL Scuola RUA, die den Bereich Schule und Forschung vertritt, bekräftigt ihren klaren Kurs der Transparenz und Mitbestimmung. „Wie bereits bei der letzten Kollektivvertragsverhandlung wird auch diesmal die Meinung der Lehr- und Forschungskräfte direkt eingeholt – offen, transparent und ohne Verzögerung“, so de Gewerkschaftsverband.

„Wir stellen die Beschäftigten immer in den Mittelpunkt,“ erklärt Marco Pugliese, Regionalsekretär der UIL Scuola RUA. „Deshalb startet unsere Umfrage schon heute. Warum bis November warten? Unsere Kolleginnen und Kollegen sollen jetzt ihre Meinung äußern können.“

Nach Ansicht der UIL Scuola RUA enthalte die Absichtserklärung Elemente, die über den Rahmen korrekter sozialpartnerschaftlicher Beziehungen hinausgingen. Daher fordert die Gewerkschaft einen echten Dialog, der sich an den Bedürfnissen der Beschäftigten im Bildungs- und Forschungsbereich orientiert.

„Die Kolleginnen und Kollegen werden entscheiden, ob diese Absichtserklärung sinnvoll ist oder nicht. Das letzte Wort haben unsere Mitglieder,“ so Pugliese weiter, „denn Kollektivverhandlungen dürfen kein formaler Akt sein, sondern müssen ein gemeinsamer Weg bleiben.“

Die UIL-Umfrage startet heute – „ein Instrument gelebter Demokratie und echter Mitbestimmung in Schule und Forschung“, wie der Verband hinzufügt..