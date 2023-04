Umbruch bei den Karosserietechnikern und KFZ-Mechatronikern

Bozen – Zwei langjährige Obleute traten bei der diesjährigen Jahresversammlung ab, außerdem berichtete der KFZ-Mechatroniker Weltmeister Hannes Egger über seine Erfahrungen bei den WorldSkills 2022.

Kürzlich fand die gemeinsame Jahresversammlung der beiden Berufsgruppen der Karosserietechniker/innen und KFZ-Mechatroniker/innen im lvh in der Landesprüfstelle für Fahrzeuge statt.

lvh-Präsident Martin Haller sprach in seinen Grußworten an die Teilnehmer/innen die Fachkräftegewinnung an. „Wir vom Handwerk müssen weiterhin aufzeigen, wie schön und abwechslungsreich unsere Handwerksberufe sind. Wir müssen dabei noch stärker den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen suchen.“

Dietmar Mock, Berufsgruppenobmann der Berufsgemeinschaft Metall, schlug in die gleiche Kerbe: „Die Ausbildung unseres Nachwuchses ist die größte und bedeutendste Investition für die Zukunft unseres Gewerbes“. Strahlendes Beispiel für den erfolgreichen Nachwuchs ist dabei Hannes Egger. Der KFZ-Mechatroniker, der in der Firma Mock des Mock Dietmar seine Ausbildung absolviert, konnte im letzten Jahr bei den WorldSkills die Goldmedaille erstreiten und wurde Weltmeister. Er berichtete über die Trainingsbedingungen und betonte vor allem den fairen Wettkampf. Landtagsabgeordneter Josef Unterholzer freute sich sichtlich über den Triumpf Eggers und erinnerte daran, dass er selbst auch die WorldSkills viele Jahre zuvor organisiert hat. Weitere wichtige Themen, die in diesem Jahr für beide Berufsgemeinschaften anstehen beinhalten Schulungen und Informationsveranstaltungen zum richtigen Umgang mit elektro-, hybrid- und gasbetriebenen Fahrzeugen. Auch die Landesmeisterschaften der WorldSkills Italy in Bozen ebenso wie die EuroSkills in Danzig, welche beide im Herbst dieses Jahres stattfinden werden, wurden ausgiebig besprochen.

Die Wahlen ergaben einen Umbruch. Der bisherige Obmann der KFZ-Mechatroniker/innen, Ronnie Mittermair, ebenso wie die Obfrau der Karosserietechniker/innen Sara Perathoner traten nicht mehr zur Wahl an. Beide werden aber ihren jeweiligen Berufsgemeinschaften weiterhin im Beirat erhalten bleiben. Neue Obfrau der KFZ-Mechatroniker/innen ist Julia Genetti, ihr zur Seite stehen im Beirat, neben Ronnie Mittermair, Christian Hofer, Richard Irsara, Dietmar Mock, Markus Moser, Karl-Heinz Telser, Gerd Trojer und Markus Gasser. Bei den Karosserietechniker/innen wird der neu gewählte Beirat die Obfrau, bzw. den Obmann nachernennen. Der Beirat besteht aus Sara Perathoner, Stefan Meraner, Markus Sagmeister, David Gross und Martin Kofler.

Abschließend verlieh lvh-Präsident Martin Haller verschiedenen Funktionären für ihre langjährige Tätigkeit im Berufsbeirat die bronzene Ehrennadel des lvh. Die Karosserietechniker Andreas Anrather, Stefan Meraner und Markus Sagmeister wurden ebenso geehrt wie die KFZ-Mechatroniker Ronnie Mittermair, Markus Moser, Markus Perathoner und Karl-Heinz Telser.