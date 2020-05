Umfrage zum Thema Zivilinvalidität in Südtirol

Bozen – Jeder Zivilinvalide kennt ihn: Den Gang zu Ämtern und Behörden oder zu rechtsmedizinischen Visiten der verschiedenen Ärztekommissionen des Landes. Doch wie zufrieden sind Südtirols Zivilinvaliden mit diesen angebotenen Dienstleistungen? Genau das möchte die Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol) in einer laufenden Umfrage herausfinden. Ziel ist es, den Alltag der über 47.000 Zivilinvaliden in Südtirol besser zu verstehen und durch gezielte Interventionen zu verbessern.

„Als ANMIC Südtirol möchten wir uns noch stärker für die Rechte der Südtiroler Zivilinvaliden einsetzen. Aus diesem Grund führen wir von Mai bis Juli eine Umfrage zum Thema Zivilinvalidität durch. Dadurch können wir erkennen, wo wir als nächstes einschreiten werden bzw. wie wir den Alltag dieser Menschen verbessern können“, erklärt Thomas Aichner, Präsident der ANMIC Südtirol.

In der Umfrage wird beispielsweise ermittelt, wie zufrieden Südtirols Zivilinvaliden mit ihren Ärzten sind. Gemeint sind hier nicht nur Haus- und Fachärzte, sondern auch jene der verschiedenen Ärztekommissionen zur Beurteilung der Zivilinvalidität. Außerdem soll die Zufriedenheit anhand der Befragung verschiedener öffentlicher Ämter, wie beispielsweise dem Dienst für Pflegeeinstufung, dem Amt für Wohnbauförderung, den Sozialsprengeln oder dem Amt für die Ausstellung und Verlängerung von Sonderführerscheinen, festgestellt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Arbeit, Arbeitsmarkt und Arbeitseingliederung.

Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, haben sich bereits mehrere Südtiroler Gemeinden dazu bereit erklärt, die Umfrage auf ihrer Webseite, in ihren Gemeindeblättern sowie Newslettern zu veröffentlichen. „Dank der großzügigen Unterstützung von DESPAR können die Umfrageteilnehmer außerdem Einkaufsgutscheine zu je 50 Euro gewinnen. Es ist schön zu sehen, wie engagiert sich einige unsere Unternehmen, Gemeinden und Medien für das Wohl von Zivilinvaliden einsetzen. Auch dafür ein herzliches Dankeschön“, so Thomas Aichner.

Die Umfrage kann online unter www.surveylegend.com/s/24yc ausgefüllt werden, wobei alle daraus resultierenden Informationen und Antworten streng vertraulich und anonym nach den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt werden. Jene Personen, welche keinen Internetzugang haben, können den Fragebogen im Hauptsitz der ANMIC Südtirol in Bozen anfordern.

Die Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol) ist eine gemeinnützige Organisation ohne Gewinnabsichten (ONLUS), die auf Staats- und Landesebene seit 1965 bzw. 1994 anerkannt ist. Als die einzige rechtliche und gesetzliche Vertretung der Zivilinvaliden und ‑versehrten vertritt die ANMIC Südtirol diese bei öffentlichen Ämtern sowie in privaten Betrieben, damit die Südtiroler Zivilinvaliden und ‑versehrten vollständig in den sozialen sowie beruflichen Alltag integriert werden. Mit mehr als 6.000 Mitgliedern ist die ANMIC Südtirol die größte Interessensvertretung für Zivilinvaliden und ‑versehrte in Südtirol.