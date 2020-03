Unternehmer Stefan Lochmann von Forbes nominiert

Bozen/Truden – Stefan Lochmann, Inhaber der Lochmann Kabinen GmbH aus Truden, wurde von der prestigeträchtigen Zeitschrift Forbes unter die 100 aussichtsreichsten Talente Italiens unter 30 Jahren gereiht.

Jedes Jahr lässt Forbes eine unabhängige Jury unter den vielversprechendsten Talenten auf weltweiter Ebene in 20 verschiedenen Bereichen wählen. Der Südtiroler Unternehmer ist einer der fünf jungen Leadern Italiens in der Kategorie „manufacturing&industry“. Gemeinsam mit ihm wurde ein weiteres Südtiroler Talent in die Liste aufgenommen, und zwar im Bereich „Sport“: Jannik Sinner. So die Zeitschrift: „Die heuer ausgewählten Talente unter 30 sind der Beweis dafür, dass die Zukunft neu,

aufregend und komplett anders sein wird. Eine Generation junger Löwen, die bereit sind, ihre Ärmel aufzukrempeln, sowie es ihre Großväter getan haben, als das Land in Schutt und Asche lag.“

Stefan Lochmann, geboren 1990, hat die Gewerbeoberschule “Max Valier” in Bozen besucht und Betriebswirtschaft in Triest studiert, wo er 2012 nach einem Auslandssemester in den USA sein Studium abschloss. 2013 übernahm er das Unternehmen von seinem Vater Gerhard und setzte stark auf Innovation und Internationalisierung. 2017 übernahm die Lochmann Kabinen GmbH die KML GmbH in Deutschland. Heute beschäftigt das auf die Produktion von Kabinen für Arbeitsfahrzeuge

spezialisierte Unternehmen rund 100 Mitarbeiter im Werk in Truden. Neben Traktorkabinen stellt Lochmann eigens für die Landwirtschaft entworfene Fahrerkabinen, sowie Kabinen für Erdbewegungs- und Kommunalmaschinen und Pistenfahrzeuge her.