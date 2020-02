Urlaub am Meer: Caritas sucht wieder Freiwillige

Bozen/Caorle/Cesenatico – Der Sommer naht und die Caritas sucht wieder Betreuerinnen und Betreuer für ihre Ferienstrukturen am Meer.

Für die kommende Sommersaison sucht die Caritas wieder Freiwillige, die ein oder zwei Wochen lang in den Ferienstrukturen in Caorle sowie im „Dodici Stelle Village“ in Cesenatico mitarbeiten möchten.

Während der Ferienaufenthalte für Kinder und Jugendliche im Feriendorf „Josef Ferrari“ in Caorle und im „Dodici Stelle Village“ sind volljährige Betreuerinnen und Betreuer für je eine Gruppe von zwölf bis 20 Kindern und Jugendlichen verantwortlich. Sie sind die primären Bezugspersonen bei Wünschen, Fragen und persönlichen Anliegen der jungen Gäste, gestalten aber auch in der Gruppe ein buntes Ferienprogramm mit Sport, Motto-Abenden, Karaoke, Bastelaktivitäten, Strandparties, Spielen und Ausflügen. Auch Jugendliche können sich für eine Mitarbeit anmelden. Sie helfen hauptsächlich bei der Organisation des Freizeitprogrammes mit. Während der Schulprojektwochen im Mai ist das Betreuerteam hauptsächlich an den Nachmittagen und Abenden im Einsatz, weil die Vormittage in der Regel für den Unterricht genutzt werden.

Während der Familienerholung sind die Betreuerinnen und Betreuer Ansprechpersonen für kleinere Anliegen der Gäste und sorgen für gemeinsame Ferienerlebnisse.

Die Betreuerinnen und Betreuer werden in eigenen Schulungen auf ihren Einsatz vorbereitet und bekommen ein kleines Taschengeld. In den Ferienstrukturen selbst stehen Turnusleiter und Pädagogen zur Verfügung.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich so bald als möglich zu melden.

Bewerbungen für die Ferienstrukturen in Caorle werden online unter http://www.youngcaritas.bz.it angenommen.

Weitere Infos erteilt youngCaritas (Tel. 0471 304 377, betreuer@caritas.bz.it).

Bewerbungen für eine freiwillige Mitarbeit im „Dodici Stelle Village“ in Cesenatico sind ebenfalls online unter http://www.12stellecesenatico.it oder im Büro in Bozen (Tel. 0471 067 412, stelle.ufficiobz@caritas.bz.it) möglich.