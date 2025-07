US-Strom-Infrastruktur soll mit Milliarden KI-fit werden

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat Investitionen privater Unternehmen in Höhe von 92 Milliarden Dollar (78,87 Mrd. Euro) in den Bereichen Energie und Infrastruktur angekündigt, um den durch den Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) stetig steigenden Strombedarf in den USA zu decken. “Wir sind heute hier, weil wir glauben, dass es Amerikas Schicksal ist, alle Industrien zu dominieren und in allen Technologien führend zu sein”, einschließlich der KI, sagte Trump.

Der Präsident besuchte den Energie- und Innovationsgipfel in Pittsburgh im östlichen US-Bundesstaat Pennsylvania am Dienstag (Ortszeit). “Die Fabriken kommen, die Bauarbeiten beginnen”, betonte Trump und erklärte, die USA seien China “weit voraus”. Mehrere Unternehmen sollen demnach 36 Milliarden Dollar in Projekte für Rechenzentren und 56 Milliarden Dollar in Anlagen zur Energieerzeugung investieren.

Achillesferse Strom-Infrastruktur für KI-Entwicklung

Der Technologiesektor in den USA hat sich mit voller Kraft in die Entwicklung von generativer KI gestürzt, befürchtet jedoch, dass die derzeit existierende Infrastruktur für den massiven damit einhergehenden Stromverbrauch nicht ausreicht. Die US-Behörden schätzen, dass der Strombedarf der Tech-Unternehmen für KI bis zum Jahr 2028 dem von fünf Millionen Haushalten entsprechen wird.

Der auf dem Gipfel anwesende Konzern Google kündigte Investitionen in Höhe von 25 Milliarden Dollar über zwei Jahre in Rechenzentren und KI-Infrastrukturen in den nordöstlichen Bundesstaaten an sowie drei Milliarden Dollar für die Modernisierung von zwei Wasserkraftwerken in Pennsylvania. “Wir unterstützen den klaren und dringenden Aufruf von Präsident Trump, in die Infrastruktur, Technologien und Energieerzeugung zu investieren, die für die Entwicklung der KI erforderlich sind, damit die Vereinigten Staaten in diesem Bereich führend bleiben”, erklärte die Finanzchefin des Google-Mutterkonzerns Alphabet, Ruth Porat.