Versuchszentrum Laimburg: Technischer Inspektor gesucht

Pfatten – Das landeseigene Versuchszentrum Laimburg mit Sitz in Pfatten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Referenzzentrum der Landwirtschaft von internationalem Ruf entwickelt. Der Tätigkeitsbogen spannt sich vom Obst- und Weinbau über den Pflanzenschutz, dem Gemüse-, Garten- und Zierpflanzenanbau, der Berglandwirtschaft bis hin zur Kellerwirtschaft, Agrikulturchemie und Fischzucht. Für den Bereich Viehwirtschaft und Grünlandwirtschaft sucht das Versuchszentrum nun einen technischen Inspektor oder eine technische Inspektorin.

Um die Stelle unbefristet zu besetzen, hat die Personalabteilung des Landes einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben. Alle Interessierten, die ein mindestens vierjähriges Hochschulstudium in einem technischen oder wissenschaftlichen Fachbereich abgeschlossen haben, können sich bis 27. Jänner 2020 um Wettbewerbsteilnahme bewerben. Bewerben können sich auch Interessierte mit einem Hochschulstudium 1. Grades. Für sie ist allerdings eine Einstufung in die siebte und nicht in die achte Funktionsebene vorgesehen. Vorausgesetzt wird selbstverständlich der Zweisprachigkeitsnachweis C1 (ehemals A) und für Ladiner die entsprechende Ladinischprüfung C1 (ehemals A).

Informationen gibt es auf den Web-Seiten des Landes zum Personal unter “Wettbewerben” oder sind im Landesamt für Personalaufnahme in Bozen, Rittner Straße 13, Tel. 0471 412152, Natalie.Defrancesco@provinz.bz.it, erhältlich.