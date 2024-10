Volksbank spendet Elektroauto an Anteas-Agas

Von: Ivd

Bozen – Die Volksbank startet ein weiteres Projekt im Bereich Social Green Mobility. Es handelt sich auch hier um eine Initiative im Bereich des neuen Strategieplans „I-mpact 2026“, der konkrete Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung, des Umweltschutzes und der Verbesserung sozialer Aspekte vorsieht. Heute hat die Bank eine entsprechende Vereinbarung mit Anteas-Agas Bozen unterzeichnet. Der Verein bietet laut der Volksbank unter anderem solidarischen Transport zu lokalen Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Kliniken oder Altersheimen an. Das Elektroauto, ein Peugeot e-Rifter, wird im November 2024 übergeben. Die freiwilligen Helfer des Vereins können sich dann leichter zwischen den verschiedenen Einrichtungen in der Provinz bewegen. Diese Initiative ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die die Volksbank im vergangenen Jahr ergriffen hat. Dazu zählen unter anderem der Vertrag mit dem Verein AVULSS Leifers über ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug, und die Spende des ersten vollelektrisch betriebenen Einsatzfahrzeugs an das Weiße Kreuz Südtirol.

„Wir freuen uns, an der Seite eines qualifizierten Partners zu stehen, der seit fast 25 Jahren in der Region tätig ist und sich für benachteiligten Gruppen in unserer Gesellschaft einsetzt: Mit dieser Spende unterstützen wir Anteas-Agas Bozen und all die ehrenamtlichen Helfer, die sich mit großem Engagement und Leidenschaft für die Gemeinschaft einsetzen. Als Bank wollen wir einen Mehrwert für unser Einzugsgebiet schaffen und eine treibende Kraft für die regionale Entwicklung sein. Mit solchen Initiativen wollen wir das Angebot an sozialen Transport- und Begleitdiensten stärken“, sagt Alberto Naef, Generaldirektor der Volksbank.

Der Verein Anteas-Agas ist ein ehrenamtlicher Verein mit rund 90 Freiwilligen, darunter 16 Fahrer. Im Jahr 2023 wurden rund 20.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet, mehr als 30.000 Kilometer zurückgelegt und insgesamt mehr als 5.000 Fahrten durchgeführt.

„Wir sind stolz darauf, den Verein Anteas-Agas zu unterstützen und unser soziales und ökologisches Engagement mit konkreten Initiativen fortzusetzen. Der solidarische Transport ist eine wichtige Dienstleistung für die Gemeinschaft, sowohl für das Wohlergehen der Menschen und ihrer Familien als auch für den Schutz der Umwelt“, sagt Manuela Miorelli, Leiterin Nachhaltigkeit der Volksbank

„Wir bedanken uns bei der Volksbank für die Spende des Elektroautos, das uns in unserer wichtigen und geschätzten Tätigkeit des sozialen Fahrdienstes unterstützen wird. Dieses Transportmittel wird es uns ermöglichen, noch besser auf die zahlreichen Anfragen unserer Nutzer zu reagieren und damit noch näher an den älteren Menschen, den Schwächsten und Bedürftigsten der Gesellschaft, zu sein“, so Walter Venturelli, Präsident von ANTEAS-AGAS ODV.