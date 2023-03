Volksbank startet in allen 160 Filialen ein Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz

Bozen – Die Volksbank setzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Kohlenstoff-Neutralität, d.h. die Erreichung eines Gleichgewichts zwischen geringeren Emissionen und der Absorption von Kohlenstoff. Die Bank hat einen mehrjährigen Weg zur Energieeffizienz eingeschlagen, der den Verbrauch im Bozner Hauptsitz und in den 160 Filialen senken soll und gezielte energetische Sanierungen vorsieht.

Nachdem die Volksbank letztes Jahr ein Projekt ins Leben gerufen hat, das die Gründung von Energiegemeinschaften erleichtert, setzt die Bank ihren Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemäß ihrer ESG-Ziele fort. Dafür startet sie nun ein mehrjähriges Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit in den von der Bank genutzten Gebäuden. Es handelt sich um eine Maßnahme, die mit den Zielen des European Green Deals übereinstimmt. Nach Angaben der Europäischen Kommission ist der Gebäudebestand für 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich und hat somit großes Optimierungspotenzial.

Der Prozess zur Energieeffizienz – Partnerschaft mit Unoenergy

Die Volksbank verpflichtet sich, innerhalb der nächsten zehn Jahre ihre CO2-Emissionen im Bozner Hauptsitz und in ihren 160 Filialen zu reduzieren. Das Hauptziel der Energieeffizienz besteht darin, Energie besser zu nutzen, um somit den Verbrauch zu optimieren und zu senken. Der Schwerpunkt wird vor allem auf dem besseren und bewussteren Umgang mit ihrem Strom- und Gasverbrauch liegen. Gleichzeitig werden weitere gezielte Eingriffe zur Optimierung der Anlagen geprüft und vorgenommen. Auch unter den Mitarbeitenden soll ein aufmerksamerer und bewussterer Umgang mit Energie gefördert werden.

Bei diesem Projekt wird die Bank von Unoenergy unterstützt, einem Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, den Energieverbrauch und das Energiemanagement zu erheben und zu prüfen. Unoenergy wird für den Hauptsitz in Bozen und für die Filialen Sensoren und Messgeräte konzipieren und einbauen, die die Nutzung der Heiz- und Kühlanlagen sowie des Beleuchtungssystems regeln und optimieren werden. Allein dadurch können pro Jahr 18 Prozent der CO2 Emissionen eingespart werden. Unoenergy wird auch für das Energiemanagement und den Betrieb der Anlagen, die Lieferung von Energieträgern und die Installation von LEDs verantwortlich sein. Zu den Maßnahmen zur Energieeffizienz von Unoenergy gehört auch das BEMS-System, das eine allgemeine Energiemessung, die Temperaturregelung im Open Space und in den Büros, die Optimierung der Einschaltzeit der Anlagen, die Fernverwaltung und die frühzeitige Meldung von Störungen an den Wartungstechniker ermöglicht.

„Die Volksbank handelt mit Weitblick und setzt konkrete Maßnahmen um, damit das Ziel der Kohlenstoff-Neutralität erreicht wird. Dieses mehrjährige Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz ist Teil der ESG-Strategie der Bank und wird das gesamte Filialnetz, bestehend aus 160 Filialen in den acht Provinzen des Nordostens, betreffen. Die Volksbank leistet einen doppelten Beitrag für das Einzugsgebiet: Zum einen fördert sie als Unternehmen konkrete Maßnahmen, zum anderen unterstützt sie Privatpersonen und Unternehmen, um den Nordosten Italiens nachhaltiger zu gestalten”, unterstreicht Manuela Miorelli, Leiterin Innovation/Nachhaltigkeit der Volksbank.

Das Engagement der Volksbank in Sachen ESG

Das ESG-Engagement der Bank ist breit gefächert und die bereits vorgenommenen Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Wandels sind zahlreich: Die Volksbank bietet sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen nachhaltige Anlagemöglichkeiten und unterstützt mit dem ESG-Evaluation-Tool ihren Weg hin zu einem nachhaltigen Wandel. Das Energieeffizienzprojekt steht im Einklang mit den Maßnahmen des Strategieplans „Sustainable 2023″ und umfasst beispielsweise die schrittweise Umstellung und Transformation der Unternehmensmobilität auf Elektroautos, die Umsetzung der Paperless Policy zur Reduzierung des Papierverbrauchs und die Entscheidung, ausschließlich Strom aus lokalen, erneuerbaren Quellen zu beziehen.