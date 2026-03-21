Wald im Fokus: Zwischen Wirtschaftsfaktor, Klimaschützer und Lebensraum

Von: luk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tags des Waldes am 21. März haben mehrere Akteure in Südtirol auf die zentrale Rolle der Wälder hingewiesen und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt – von wirtschaftlicher Bedeutung über globale Verantwortung bis hin zu Bewusstseinsbildung.

Der Südtiroler Bauernbund betont insbesondere die vielfältigen Leistungen des Waldes für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Wälder seien Grundlage einer nachhaltigen Bioökonomie und erfüllten wichtige Funktionen wie Luftreinigung, Wasserspeicherung und Klimaschutz. So produzierten Nadelwälder etwa große Mengen Sauerstoff und filterten Schadstoffe aus der Luft, während sie gleichzeitig als bedeutende Trinkwasserspeicher dienten. Auch wirtschaftlich spiele der Wald eine wichtige Rolle, etwa durch die Forstwirtschaft, die Holzverarbeitung sowie weitere Naturprodukte.

Gleichzeitig verweist der Bauernbund auf Herausforderungen in der Waldbewirtschaftung. Investitionen in Waldpflege, Schutzmaßnahmen und Infrastruktur wie Forstwege seien notwendig, um die Wälder langfristig klimafit und widerstandsfähig zu machen. Landesobmann Daniel Gasser und Landtagsabgeordneter Franz Locher sprechen sich zudem für Maßnahmen zur Stabilisierung des Holzpreises und eine stärkere Nutzung heimischer Ressourcen aus.

Auch die Diözese Bozen-Brixen lenkt den Blick auf die Bedeutung der Wälder – insbesondere im globalen Kontext. Zum Tag des Waldes verweist die diözesane Referentin Judith Sitzmann auf die fortschreitende Abholzung vor allem in Ländern des globalen Südens. Wälder seien nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern hätten auch große soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Bedeutung.

Als konkretes Beispiel nennt die Diözese ein Aufforstungsprojekt in Uganda, bei dem in den vergangenen Jahren rund 200.000 Bäume gepflanzt wurden. Das Projekt „Lebenswald pflanzen“ soll neben ökologischen Zielen auch zur sozialen Gerechtigkeit beitragen und kann weiterhin von verschiedenen Gruppen unterstützt werden. Gleichzeitig wird betont, dass nachhaltige Forstwirtschaft und Investitionen in den Waldschutz langfristig notwendig und wirtschaftlich sinnvoll seien.

Auf Landesebene steht hingegen die Sensibilisierung der Bevölkerung im Mittelpunkt. Die Landesabteilung Forstdienst hat zum Tag des Waldes die mehrjährige Kampagne „Waldatem“ vorgestellt. Ziel sei es, das Bewusstsein für die vielfältigen Funktionen des Waldes zu stärken und Wissen über den Lebensraum Wald breiter zu vermitteln, erklärte Landesforstdirektor Günther Unterthiner.

Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher unterstrich die Bedeutung stabiler Mischwälder und des Schutzwaldes, insbesondere nach den Schäden der vergangenen Jahre. Die Kampagne soll sich an die gesamte Bevölkerung richten und auch den rund 24.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern Orientierung bieten. Geplant sind unter anderem Informationskampagnen in Medien und im öffentlichen Raum sowie Bildungsinitiativen rund um den Wald.