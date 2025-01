Was vom Chaos an der Luegbrücke übrigbleibt – ein Faktencheck

Von: luk

Innsbruck – Die Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke auf der österreichischen Seite der Brennerautobahn haben bislang nur vereinzelt zu Verzögerungen geführt. Das berichtet die “Abendzeitung” aus München am Dienstag. Trotz der teilweise einspurigen Verkehrsführung blieb das – von Südtiroler Touristikern – befürchtete Reisechaos weitgehend aus.

Die Luegbrücke, die dringend saniert werden muss, ist bekanntlich seit dem 1. Januar einer der neuralgischen Punkte auf der Brennerroute. An den 180 verkehrsreichsten Tagen des Jahres ermöglicht ein temporärer Testbetrieb jedoch die Nutzung von zwei Spuren je Fahrtrichtung. Diese Maßnahme scheint Wirkung zu zeigen, wie die Erfahrungen der vergangenen Tage zeigen.

Stau am Freitag, freie Fahrt am Wochenende

Walter Mocnik, Sprecher des Autobahnbetreibers Asfinag, berichtet von erhöhtem Rückreiseverkehr am Donnerstag und Freitag. Lediglich am Freitag sei es zu Verzögerungen gekommen, als Urlauber rund eine Stunde länger unterwegs waren. An den folgenden Tagen – einschließlich des Feiertags Heilig-Drei-König – verlief der Verkehr hingegen reibungslos. „Es gab keine nennenswerten Probleme“, so Mocnik.

Auch Berichte von vor Ort bestätigen die stabile Verkehrslage. Am Sonntag fuhren AZ-Reporter Adrian Prechtel und Christina Hertel über die Brennerautobahn in jeweils entgegengesetzte Richtungen. Prechtel schilderte, dass es auf seiner Route nach Südtirol „keinen Rückstau“ gegeben habe. Hertel berichtete von einem kurzen, überschaubaren Stau vor dem Grenztunnel in Richtung Norden. Beide stuften die Verkehrslage als unproblematisch ein.

Hinweise zur aktuellen Verkehrslage

Die Asfinag weist darauf hin, dass Reisende sich vor Fahrtantritt auf der Website des Autobahnbetreibers (www.asfinag.at) informieren können. Dort stehen nicht nur aktuelle Verkehrsmeldungen bereit, sondern auch ein Fahrkalender mit Informationen zum ein- oder zweispurigen Betrieb sowie zu den Lkw-Verbotstagen. Diese Faktoren beeinflussen die Stauanfälligkeit der Brennerroute maßgeblich.

Bisher entspannte Lage

Obwohl die Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke eine potenzielle Belastung für den Verkehr darstellen, hat sich die Situation bislang entspannt gezeigt. Nur punktuell kam es zu längeren Fahrzeiten, während der Großteil des Rückreiseverkehrs störungsfrei verlief. Reisende können die Route mit entsprechender Planung weiterhin problemlos nutzen.