Weibliche Doppelspitze übernimmt Verantwortung im Wobi-Verwaltungsrat

Bozen – Auf Vorschlag von Landesrätin Deeg hat die Landesregierung die Wobi-Verwaltungsratsmitglieder ernannt: Francesca Tosolini und Sabine Fischer wurden bestätigt, Tony Tschnett ist neues Mitglied.

Mit der Genehmigung der Bilanz des Jahres 2022 endet das dreijährige Mandat der Mitglieder des aktuellen Verwaltungsrates des Wohnbauinstituts. Dies war vor Kurzem der Fall. Darum hat die Landesregierung auf ihrer heutigen Sitzung auf Vorschlag von Wohnbaulandesrätin Waltraud Deeg über die Neubesetzung des Verwaltungsrates entschieden.

Tosolini Präsidentin, Fischer Stellvertreterin

Präsidentin Francesca Tosolini, seit Juli 2020 Präsidentin des Wohnbauinstituts, wurde in ihrem Amt bestätigt. Ebenso gehört Verwaltungsrätin Sabine Fischer auch in den nächsten drei Jahren dem Verwaltungsrat an. Bis 2026 wird Fischer die Funktion der Vizepräsidentin übernehmen, womit das Wobi eine weibliche Doppelspitze erhält. Neu im Verwaltungsrat ist hingegen Tony Tschenett, der von den Gewerkschaftsorganisationen als Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen wurde. Tschnett folgt auf Heiner Schweigkofler, der aufgrund der Mandatsbegrenzung nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrätin Deeg hatten vor Kurzem den scheidenden Verwaltungsrat sowie die Aufsichtsratsmitglieder zu einem Austausch getroffen (LPA hat berichtet). “Das Wohnbauinstitut ist ein zentraler Akteur im Bereich des Mietwohnens und schafft nicht nur sozialen Wohnraum, sondern ermöglicht auch leistbares Wohnen. Die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre hat bereits Früchte getragen und ich freue mich, mit dem neuen Verwaltungsrat diesen eingeschlagenen Weg fortsetzen zu dürfen”, betont Wohnbaulandesrätin Deeg. Besonders erfreut sei Deeg dabei auch, dass mit Präsidentin und Vizepräsidentin zwei Frauen Führungspositionen und damit Verantwortung in einem für Land und Gesellschaft wichtigen Bereich übernehmen.

Das Wobi im Detail

Das Institut für den sozialen Wohnbau (Wobi) ist eine Hilfskörperschaft des Landes. Es hat den Auftrag, sozialen Wohnraum für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung erfolgt über einen dreiköpfigen Verwaltungsrat, dem ein dreiköpfiger Aufsichtsrat als Rechnungsprüfer zur Seite steht. Derzeit arbeiten über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wohnbauinstitut, das seinen Hauptsitz in Bozen und Mieterservicestellen in Bozen (mit Außenstellen in Leifers und Neumarkt), Meran (mit Außenstelle Schlanders) und Brixen (mit Außenstellen in Bruneck und Sterzing) hat. Neben dem Verwaltungsrat wurden bereits Ende Mai die neuen Mitglieder des Aufsichtsrates über einen Beschluss der Landesregierung ernannt (LPA hat berichtet). Es sind Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Hugo Perathoner als Vorsitzender, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Andrea Flarer und der Direktor des Pensionsamtes für das Lehrpersonal Osacar De Iorio.