“Weil wir an die Zukunft glauben”

Martell – Normalerweise sieht man im Martelltal in den Sommermonaten rot, aber in diesem Jahr strahlt, zumindest das Biathlonzentrum, in grün. Das Beerental zählt zu den Gewinnern des OK-Exzellenzpreises für Nachhaltigkeit 2023 der Internationalen Biathlon Union (IBU).

Diese Auszeichnung, welche jährlich verliehen wird, wurde von der IBU ins Leben gerufen, um wirkungsvolle und reproduzierbare Klimaschutzmaßnahmen zu würdigen, die erfolgreich von IBU-Wettkampfausrichtern umgesetzt wurden. Dabei wurden beim kürzlich stattgefundenen OK-Meeting in Prag zwei Organisationskomitees ausgezeichnet: das OK aus Oberhof (Deutschland) in der Weltcup-Wertung und das OK aus Martell in der IBU Cup/Juniorencup-Wertung.

Georg Altstätter, OK-Präsident Biathlon Martell, welcher in Prag beim Meeting war, zeigte sich erfreut: „Es ist schön zu sehen, dass wir mit unserem Konzept rund um den nachhaltigen und sanften Biathlonsport im Nationalpark Stilfserjoch auf dem richtigen Weg sind. Wir glauben an die Zukunft dieser Wintersportart und investieren auch dahingehend.“ In diesem Zusammenhang unterstrich Altstätter auch die Wichtigkeit der Unterstützung von nachhaltigen Investitionen auf Landesebene, welche unabdingbar sei.

Die eingegangene Einreichungen wurden von einer externen Jury bewertet. Ausschlaggebend für die ausgezeichnete Bewertung von Martell war sicherlich die 100%ige Nutzung von grünem Strom aus dem neuen E-Werk der Gemeinde Martell, das Schneemanagement mit Schneedepot sowie die Umsetzung von energiesparenden und ressourcenschonenden Maßnahmen. So wurde beispielsweise bei der Verpflegung während des Events auf Regionalität, die Unterstützung lokaler Kreisläufe und Müllvermeidung viel Wert gelegt. Zu erwähnen gilt hier die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Martell, welche mit dem Bau des E-Werkes und den Infrastrukturen im Biathlonzentrum das Tal vorbildlich in die richtige Richtung lenkt.

IBU Präsident Olle Dahlin welcher den Preis an Altstätter überreichte, sagte: „Ich bin besonders stolz auf unsere Organisationskomitees, die sich schwer ins Zeug legen, um für diese Herausforderungen praktische Lösungen zu finden. Sie nutzen die Ressourcen, die ihnen vor Ort zur Verfügung stehen, um die Vorteile in ihrer Region und im Biathlon und der Sportwelt insgesamt sichtbar zu machen. Meine Glückwünsche an Oberhof und Martell zu dieser Auszeichnung.“

Das OK Biathlon Martell legt seit vielen Jahren Wert auf ein enkeltaugliches Handeln, welches auch bereits in Vergangenheit ausgezeichnet wurde. So erreichte das OK Biathlon Martell bei der Viessmann Climate Club Trophy im März das Finale und auch das Amt für Abfallwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen hat die Veranstaltung im Dezember als GreenEvent ausgezeichnet.

„Jede Veranstaltung ist eine Gelegenheit, wichtige Themen zu kommunizieren und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Beim IBU Junior Cup im Dezember 2022 war das im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Fall – ein Schlüsselbegriff in diesen Tagen, in den wir viel investieren. Wir wollen einbinden, nicht aufdrängen, demzufolge freue ich mich sehr, dass die große organisatorische Leistung mit dem Nachhaltigkeitspreis der IBU gewürdigt wurde. Ich gratuliere”, meint der Landesrat für Umwelt und Energie, Giuliano Vettorato. Genau diesen Weg wird man in Martell auch in Zukunft weitergehen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.