Wie möchtest du deine Zukunft gestalten?

Bozen – Von 20. bis 29. September läuft die dritte und letzte Bewerbungssession an der unibz: Wer seine Matura oder einen Bachelor in der Tasche hat, erhält für zehn Studiengänge noch eine letzte Möglichkeit, sich für das laufende akademische Jahr zu bewerben. Die Vorteile eines Studiums an der Freien Universität Bozen: die Dreisprachigkeit, eine optimale Betreuung in kleinen Gruppen, ein angewandter Zugang mit vielen Möglichkeiten für Praktika und Auslandserfahrungen.

Wer sich noch nicht für ein Studium entschlossen hat, hat bis 29. September Zeit, sich um die letzten Studienplätze an der unibz zu bewerben: für insgesamt zehn Studiengänge der Fakultäten für Ingenieurwesen, für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften und für Bildungswissenschaften gibt es noch eine späte Bewerbungssession.

Bachelorstudiengänge an der Fakultät für Ingenieurwesen

An der neugegründeten Fakultät für Ingenieurwesen, die 2024 ihren neuen Sitz im NOI Techpark beziehen wird, gibt es noch fünf Bachelorstudiengänge zur Auswahl. Einen Bachelor in Informatik, in dem Studierende die ingenieurmäßige Entwicklung von Softwaresystemen erlernen, die zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Forschung, Entwicklung und Produktion geworden sind und in so gut wie allen Lebensbereichen Einzug gehalten haben.

Der Bachelor in Elektrotechnik und cyberphysischen Systemen bringt aktuell wie künftig stark nachfragte Berufsprofile hervor: Entwickler:innen und Systemintegrator:innen, die sich in den Bereichen Elektronik, Automatisierungstechnik und Computertechnik bewegen können, um elektronische, eingebettete und automatisierte Komponenten und Systeme für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen – allen voran ICT und Industrie 4.0 – zu entwerfen, zu bauen und zu validieren. Bei diesem Studiengang hat sich auch der Südtiroler Unternehmerverband aktiv eingebracht, um die vermittelten Kompetenzen mit zu definieren.

Der Bachelor in Industrie- und Maschineningenieurwesen ist in vier Studienzweige gegliedert: Maschineningenieurwesen, Energieingenieurwesen, Logistik- und Produktionsingenieurwesen sowie Automation. Die vier Studienzweige haben viele gemeinsame grundlegende Studieninhalte und bieten damit eine solide Basis im Wirtschaftsingenieurwesen. Außerdem gibt es hier auch eine Studienmöglichkeit für alle, die sofort zu arbeiten beginnen wollen: mit einem dualen Studium, das in dieser Form einzigartig in Italien ist und in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Unternehmerverband angeboten wird, verlängert sich die Ausbildung auf vier Jahre.

Der Bachelorstudiengang in Wirtschaftsinformatik wird in Kooperation der Fakultät für Ingenieurwesen und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten. Er bildet Fachkräfte für Schnittstellenaufgaben zwischen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und betriebswirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern aus. Der berufsbildende Bachelor in Holztechnik vermittelt schließlich interdisziplinäre Fähigkeiten für die Arbeit im Bereich der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz mit den Schwerpunkten Produktionsabläufe, Prozessoptimierung, Entwicklung sowie Management auf technischer und verwaltungstechnischer Ebene.

Bachelorstudiengänge in Brixen

An der Fakultät für Bildungswissenschaften, an der gerade 200 scheidende Studierende in einer feierlichen Diplomfeier verabschiedet wurden, gibt es noch Möglichkeiten für alle, die im sozialen Bereich arbeiten wollen: einen Bachelor in Sozialpädagogik und einen Bachelor in Sozialarbeit. Wer sich dagegen für die Welt der Unternehmenskommunikation und institutionellen Kommunikation, für den Kultur- und Non-Profit-Bereich, für das Verlagswesen und Bildungsinstitutionen interessiert, ist beim Bachelor in Kommunikations- und Kulturwissenschaften richtig.

Bachelorstudiengänge an der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften

Der Bachelor in Agrar-, Lebensmittel- und Bergumweltwissenschaften vermittelt übergreifende Kompetenzen in der Produktion und Vermarktung von pflanzlichen und tierischen Produkten, der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen zu Lebensmitteln und im nachhaltigen Management von Wäldern und Berggebieten. Im letzten Studienjahr können sich Studierende zwischen drei Schwerpunkten entscheiden: Landwirtschaftliche Produktion, Management der Bergumwelt und Lebensmittelwissenschaften.

Der Bachelor in Gastronomie und Önologie, der gemeinsam mit Sternekoch Norbert Niederkofler konzipiert wurde, setzt auf interdisziplinären Fähigkeiten, um im Bereich gesunder, nachhaltiger Gastronomie und Önologie in alpinen Regionen zu arbeiten. Ein Fokus wird dabei auf den Respekt der biologischen Vielfalt, lokale Traditionen und Produkte, Innovation im Lebensmittelsektor sowie auf Kreislaufwirtschaft gelegt.

Die Masterstudiengänge

Letzte Studienplätze gibt es auch noch beim Master in Verwaltung und Politik öffentlicher Institutionen sowie beim Master in Angewandter Linguistik. Ersterer richtet sich insbesondere an junge Menschen, die in öffentlichen Körperschaften und Unternehmen, Handelskammern, gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen arbeiten möchten, die Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Körperschaften unterhalten. Das Studienprogramm vermittelt alle dafür nötigen rechtlichen, statistisch-wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Instrumente. Der Master in Linguistik bildet dagegen Expert:innen für die Förderung und den Schutz von Sprachen und Kulturen aus, die sich auf Bereiche wie den Erwerb von Sprachen und den Schutz von Minderheitensprachen oder auf den Schwerpunkt Automatische Sprachanalyse spezialisieren, in dem gefragte Kompetenzen im Bereich der Computerlinguistik, Informatik und Sprachtechnologie erlernt werden.

Alle Infos zur Bewerbung für die noch offenen Studiengänge finden sich auf der Webseite www.unibz.it. Auskünfte gibt auch die Studienberatung unter der Telefonnummer 0471 012100 oder per Mail apply@unibz.it