Wie werden die Winter in den Alpen?

Bozen – Im Klimareport Südtirol 2018 und in verschiedenen internationalen Forschungsprojekten haben die Wissenschaftler von Eurac Research die Ursachen des Klimawandels und seine Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft untersucht und Indikatoren zu deren Beobachtung festgelegt. Claudia Notarnicola, Physikerin von Eurac Research, wird diese Daten mit Luca Mercalli, Klimaexperte und Präsident der Italienischen Gesellschaft für Meteorologie diskutieren: Welche Klimaszenarien sind für die Südtiroler Bevölkerung und die Bewohner anderer Alpenregionen, speziell im Winter, zu erwarten? Am Mittwoch, 29. Jänner, um 18.00 Uhr, findet im Forschungszentrum Eurac Research ein öffentlicher Diskussionsabend statt. Es besteht die Möglichkeiten sich mit den Experten auszutauschen.

In Berggebieten wie Südtirol ist Schnee für die Tourismusbranche, die Landwirtschaft und den Energiesektor von außerordentlicher Bedeutung. Schnee ist nicht nur eine wesentliche Grundlage für den Wintersport, sondern er dient als natürlicher Wasserspeicher, der Winterniederschläge speichert und diese mit der Schneeschmelze zu Beginn der Vegetationsperiode wieder freisetzt.

Schneefall, Schneehöhe und Schneebedeckung variieren in Südtirol von Jahr zu Jahr. Dennoch sind bereits Trends zu erkennen: An mehreren Referenzstationen des Landes in mittleren Höhenlagen ist im Frühjahr ein Rückgang der Tage mit Schneebedeckung festzustellen. In den letzten zehn bis 15 Jahren findet sich dieser Trend auch im Spätherbst und frühen Winter wieder.

Was erwartet Südtirol und die Alpen in den nächsten Jahren? Wird in Zukunft weniger Schnee fallen? Und welche gesellschaftlichen Veränderungen sind die Folge?

Claudia Notarnicola, Physikerin und Expertin für die Analyse von Satellitendaten von Eurac Research wird sich darüber mit Luca Mercalli, Klimatologe und Präsident der Italienischen Gesellschaft für Meteorologie und dem Publikum unterhalten und dabei speziell auf Südtirol und die Westalpen eingehen. Die öffentlich zugängliche Veranstaltung findet im Rahmen des internationalen Kongresses „SnowHydro 2020“ statt, an dem über hundert weltweite Forscher in den Bereichen Schneeforschung, Hydrologie, Klima, Meteorologie und Ökologie teilnehmen.

Der Diskussionsabend ist in italienischer Sprache mit Simultanübersetzung in die deutsche und englische Sprache.