Rückhaltesperre aus Stahlbeton im Haslacherbach

Wildbachverbauung verstärkt Hochwasserschutz für Bozen-Haslach

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 10:24 Uhr
Haslacherbach
lpa
Bozen – “Das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd in der Agentur für Bevölkerungsschutz verringert durch ein neues Projekt im Haslacherbach die hydraulische Gefahr im Stadtviertel Oberau-Haslach”, erklärt der Direktor des Funktionsbereichs Wildbachverbauung Fabio De Polo. “Durch die Errichtung einer neuen Rückhaltesperre aus Stahlbeton werden Geröll und angeschwemmtes Gehölz im Ablagerungsplatz oberhalb der Rückhaltesperre zurückgehalten”, erläutert der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd Thomas Thaler, der für das Projekt verantwortlich zeichnet. “Wir werden eine neue Rückhaltesperre oberhalb der bestehenden Rückhaltesperre mit Dämmen errichten und die Uferschutzmauern verstärken”, berichtet Bauleiter und Baustellenleiter Hansjörg Prugg: “Die Künette zwischen dem bestehenden Rückhaltebecken und dem Küepachweg bis zum Beginn des verrohrten Abschnitts des Haslacherbaches wird angepasst.”

Vorbereitungsarbeiten ab Mitte Februar

Der Bautrupp mit Vorarbeiter Roland Obertegger beginnt Mitte Februar mit den Vorbereitungsarbeiten. Während der Abholzungsarbeiten können Einschränkungen beim Begehen der Promenade auftreten und auch Sperren nötig sein. Die Bevölkerung wird dafür um Verständnis ersucht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund sechs Monate.

Das Projekt im Umfang von 1,1 Millionen Euro wird durch die Gemeinde Bozen in ihrer Funktion als Bauherr finanziert, dafür zuständig ist der Direktor des Gemeindeamtes für Geologie, Zivilschutz und Energie Emanuele Sascor; Geologe Mauro Platter vom Gemeindeamt für Geologie, Zivilschutz und Energie ist verantwortlich für die Planung, Geometer Paolo Azzali vom selben Amt ist alleiniger Verfahrensverantwortlicher.

Informationsabend am 4. Februar im Bürgerzentrum Oberau-Haslach

Die Gemeinde Bozen organisiert am Mittwoch, 4. Februar, um 19.00 Uhr im Erdgeschoss des Mehrzwecksaals am Angela-Nikoletti-Platz 4 in Oberau-Haslach einen Informationsabend für die Bürgerinnen und Bürger über die Bauarbeiten im Haslacherbach.

