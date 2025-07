2,0 Promille: Betrunkener Rentner rammt zwei Fahrzeuge

Blechschaden in Gries an

Von: Ivd

Bozen – In einer ruhigen Straße des Bozner Stadtviertels Gries-San Quirein hat ein betrunkener Autofahrer gestern am späten Abend mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Mann, Jahrgang 1947, war mit einem älteren Geländewagen unterwegs und verlor während eines Wendemanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei rammte er zunächst eine geparktes Motorrad und anschließend ein Auto.

Ein aufmerksamer Autofahrer, der die Szene beobachtete, reagierte schnell und informierte umgehend den Notruf. Eine Streife der Carabinieri rückte aus und traf den 78-Jährigen noch am Ort des Geschehens an.

Vierfach über dem Grenzwert

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille – das ist rund viermal so viel wie der gesetzlich erlaubte Grenzwert. Der Mann wurde daraufhin wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand mit Unfallfolge angezeigt. Die Beamten nahmen ihm noch vor Ort den Führerschein ab und beschlagnahmten das Fahrzeug.

Kein Personenschaden – aber Konsequenzen

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das schnelle Eingreifen des Hinweisgebers und der Carabinieri konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Fahrer muss sich nun vor Gericht verantworten und für den entstandenen Schaden aufkommen.

Die Carabinieri erinnern in diesem Zusammenhang an die Verantwortung jedes Einzelnen im Straßenverkehr – gerade auch im fortgeschrittenen Alter. Alkoholkonsum am Steuer kann fatale Folgen haben – für einen selbst und für andere.