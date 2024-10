318 Absolventen feiern ihren Studienabschluss

Von: lup

Bozen – Am heutigen Samstagnachmittag feierten 318 Absolventinnen und Absolventen in der Aula Magna am Campus Bozen ihren Studienabschluss. In einer feierlichen Zeremonie überreichte der neue Rektor Prof. Alex Weissensteiner den Absolventinnen und Absolventen der Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, Design und Künste sowie Ingenieurwesen ihre Diplome.

Die heutige Diplomverleihung war nicht nur für die Absolventen, sondern auch für den neuen Rektor der Freien Universität Bozen, Prof. Alex Weissensteiner, von besonderer Bedeutung, da es die erste Diplomverleihung in seiner Amtszeit war. In seiner Rede hob er die Bedeutung dieses Moments für die jungen Menschen hervor. „Unsere Absolventinnen und Absolventen machen hier den letzten bedeutenden Schritt in eine vielversprechende berufliche und für einige auch akademische Zukunft. Wir haben das Privileg, talentierte und hochmotovierte Studierende zu fördern, und es erfüllt uns mit Freude und Stolz, wenn sie nach ihrem Abschluss die Werte und das Ansehen unserer Universität in die Welt hinaustragen”, so Rektor Prof. Alex Weissensteiner vor den vielen ehemaligen Studierenden, die am Campus Bozen gemeinsam mit ihren Studienkollegen, Professoren sowie Familien und Freunden ihren Studienabschluss feierten.

Im vergangenen akademischen Jahr haben insgesamt 824 Studierende der vier in Bozen angesiedelten Fakultäten ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. 318 trafen sich heute zur feierlichen Verleihung ihrer Abschlussdiplome durch Rektor Prof. Alex Weissensteiner, die Dekane der Fakultäten und die Verantwortlichen der jeweiligen Studiengänge noch einmal in Bozen.

Der Nachmittag war in zwei festliche Zeremonien unterteilt: Um 13 Uhr erhielten die Absolventinnen und Absolventen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ihre Diplome. Um 15:30 Uhr folgte die Verleihung für die Absolventinnen und Absolventen der Fakultäten für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, Design und Künste sowie Ingenieurwesen.

Die feierliche Stimmung in der Aula Magna bot den idealen Rahmen für diesen besonderen Anlass, der für die Absolventinnen und Absolventen nicht nur den Abschluss eines wichtigen Lebensabschnitts, sondern auch den Beginn einer vielversprechenden Zukunft bedeutete.