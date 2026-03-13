Aktuelle Seite: Home > Chronik > Airbag war offen: Alko-Lenker verursacht Unfall in Bruneck
2,4 Promille im Blut

Airbag war offen: Alko-Lenker verursacht Unfall in Bruneck

Freitag, 13. März 2026 | 12:20 Uhr
Von: mk

Bruneck – Die Ortspolizei Bruneck wurde am Mittwoch gegen 18.00 Uhr in die Fußgängerzone beim Tschurtschenthaler Platz gerufen. Passanten hatten beobachtet, wie dort ein Pkw auf den Musikpavillon aufgefahren war. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt, die Airbags hatten sich geöffnet.

Der Fahrer ist daraufhin ausgestiegen und hat sich vom Unfallort entfernt. Den anwesenden Zeugen ist dabei bereits der fragwürdige Zustand der Person aufgefallen.

Die Streife der Ortspolizei konnte kurz darauf den Fahrer in der Reisschacher Straße identifizieren. Dieser hatte sich am Kopf verletzt und war offensichtlich in betrunkenem Zustand.

Nach erster medizinischer Versorgung durch das Weiße Kreuz ergab der anschließende Alkoholtest einen Wert von 2,41 Promille.

Neben dem Führerscheinentzug erfolgte die Sicherstellung des Fahrzeugs und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

