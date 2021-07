Angebot der Impfbusse gut aufgenommen

Bozen – Das Angebot der seit Dienstag durch Südtirol fahrenden Impfbusse wurde bislang gut aufgenommen und hat dazu beigetragen, die Impfquote zu erhöhen, so berichten Medien.

So lässt sich festhalten, dass mittlerweile knapp 60 Prozent der impfbaren Bevölkerung zumindest eine Impfdosis erhalten hat, etwa 47 Prozent davon gelten als vollständig geimpft.

An diesem Wochenende werden die Busse im Vinschgau sowie Pustertal unterwegs sein. Während das Angebot am heutigen Samstag die Südtiroler in Taufers im Münstertal, Glurns, Mühlwald und in Rein in Taufers erreicht, folgen am morgigen Sonntag vier weitere Gemeinden. Zusätzlich wird es morgen einen Impftag im Kulturhaus von Stern für die Bewohner des Gadertals geben.

Um den Dienst der Impfbusse zu beanspruchen, ist keine Anmeldung vonnöten.