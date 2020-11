Bisher Positivrate von 1,5 Prozent – ein Drittel des Weges geschafft

Bozen – Der erste Tag des großen Corona-Screenings in Südtirol hat über 100.000 Bürger mobilisiert. 1572 der Getesteten waren positiv – das sind rund 1,5 Prozent.

Heute geht der Massentest weiter. Seit 8.00 Uhr sind die Teststationen im Land wieder geöffnet und das bedeutet für die Helfer: Hunderte oder gar Tausende Teststäbchen in die Nasen der Bevölkerung zu schieben, um einen Abstrich zu nehmen. Dabei gilt es, die Hygienebestimmungen wie Abstand, Maske oder Desinfektion peinlichst genau zu gewährleisten.

Der enorme Aufwand soll sich am Ende bezahlt machen und die Infektionswelle in Südtirol brechen. Rund ein Drittel des Weges sind geschafft. Bis Sonntagabend soll das angepeilte Ziel von 350.000 Teilnehmern am Antigen-Massentest erreicht werden.

Ganz fleißig waren die Bürger in Bozen, Meran, Proveis, Glurns, Jenesien, Karneid oder Pfatten. Am meisten Infizierte wurden im Gesundheitsbezirk Bozen und Meran festgestellt.

Alle Ergebnisse sind hier einsehbar!

Es gab allerdings ein paar Anlaufschwierigkeiten. In einigen Gemeinden bildeten sich am Freitagvormittag längere Warteschlangen. So war etwa in Bozen etwas Geduld gefragt.

Probleme hat es auch mit der Übermittlung der Testergebnisse gegeben. Viele Menschen mussten stundenlang auf die Benachrichtigung warten. Das war vor allem bei einem negativen Test der Fall. Bei den positiven Fällen erfolgte die Mitteilung schneller. Der Sanitätsbetrieb hat Besserung in Aussicht gestellt und will das IT-System aufrüsten.

Wer heute oder am Sonntag zum Test geht, darf die Gesundheitskarte und einen gültigen Ausweis nicht vergessen. Das Anmeldeformular kann bereits zu Hause heruntergeladen und ausgefüllt werden. Auch das Informationsblatt zum Datenschutz wird gebraucht und sollte schon zu Hause heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Für den Ablauf wichtig, ist die Angabe einer E-Mail-Adresse und einer Mobiltelefonnummer für die Mitteilung der Testergebnisse.