Im Keller des Hotels "Im Weissen Rössl" breitete sich Chlorgas aus

Chlorgas im Hotel “Im Weissen Rössl” ausgetreten

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 15:15 Uhr
Im Keller des Hotels \
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: apa

Im Hotel “Im Weissen Rössl” in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) ist Donnerstagvormittag Chlorgas-Alarm gegeben worden, bestätigte die Feuerwehr einen Bericht auf “krone.at”. 15 Mitarbeiter, die sich in dem Trakt der Unterkunft aufhielten, wurden evakuiert, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht.

In einem Lagerraum im Keller dürfte aus undichten Kanistern eine Substanz ausgetreten sein. In weiterer Folge sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen und Chlorgas breitete sich aus, so Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier zur APA. Die örtliche Feuerwehr habe gegen 9.00 Uhr Verstärkung angefordert, Einsatzkräfte mit Atemschutz und gasdichten Anzügen brachten die Gebinde ins Freie, wo sie von einer Spezialfirma entsorgt wurden. Gegen Mittag war der Einsatz beendet und das Hotel wurde wieder freigegeben. Gäste waren nicht in Gefahr, da sich in dem Gebäudetrakt nur Mitarbeiter befunden hätten, so der Bezirksfeuerwehrkommandant.

