Diversion für wegen Körperverletzung angeklagten Zahnarzt

Von: apa

Mit einem blauen Auge ist am Dienstag ein Zahnarzt am Wiener Landesgericht davongekommen. Der 74-Jährige wurde vom Vorwurf freigesprochen, einer Patientin im rechten Oberkiefer ein Implantat ohne vorangegangene Röntgenuntersuchung eingesetzt zu haben. Hinsichtlich einer gutachterlich festgestellten sorgfaltswidrigen Nachbehandlung – das Implantat war verrutscht und in die Kieferhöhle der Frau gelangt, was zu monatelangen Beschwerden führte – erging eine Diversion.

“Das Nichtentfernen des Implantats war das Problem”

Der Zahnarzt, der eigenen Angaben zufolge eine Pension bezieht, als Wahlarzt aber weiterhin drei bis fünf Patientinnen und Patienten behandelt und insgesamt im Monat 5.500 bis 6.000 Euro netto verdient, entging damit einer Verurteilung. Dabei ließ der vom Gericht bestellte zahnmedizinische Sachverständige keinen Zweifel, dass die 48-jährige Patientin vom Angeklagten bei einer Nachuntersuchung nicht fachgerecht betreut wurde. “Nicht das Verrutschen des Implantats war das Problem. Das Nichtentfernen des Implantats war das Problem”, stellte der Gutachter fest.

Demnach hätte der 74-Jährige die Patientin sofort an einen chirurgischen Facharzt oder eine entsprechende Krankenhausabteilung überweisen müssen, als diese am 21. August 2024 in seiner Ordination erschien und über Schmerzen infolge des verrutschten Implantats klagte. Stattdessen verschrieb der Angeklagte ihr Antibiotika und Schmerzmittel und schickte die Frau in weiterer Folge mehrfach weg, als diese aufgrund anhaltender Entzündungen ihrer Kieferhöhle und damit verbundener Beschwerden bei ihm vorstellig wurde. “Er hat mich abgewimmelt”, erklärte die Betroffene als Zeugin.

Das dafür ursächliche Implantat wurde erst im Jänner operativ entfernt, nachdem die Frau einen anderen Zahnarzt konsultiert hatte. Der Angeklagte räumte vor Gericht ein, auf das Verrutschen des Zahnersatzes “nicht richtig reagiert” zu haben. Er hätte “sofort überweisen” müssen.

Ungeachtet der grob fahrlässigen Vorgangsweise, die eine Verschlechterung der bereits bestehenden Kieferhöhlenentzündung zur Folge hatte, und obwohl sich die Staatsanwältin vehement gegen eine diversionelle Erledigung aussprach, ersparte der Richter dem 74-Jährigen einen Schuldspruch. Der Sachverhalt sei hinreichend geklärt, der Angeklagte habe Verantwortung übernommen, dessen Schuld sei nicht schwer, erläuterte der Richter sein diversionelles Vorgehen.

8.500 Geldbuße und 1.000 Euro Schmerzengeld für betroffene Frau

Dem 74-Jährigen wurde eine Geldbuße in Höhe von 8.500 Euro und die Zahlung eines Schmerzengeldes in Höhe von 1.000 Euro an seine Ex-Patientin auferlegt. Im Gegenzug wird die gegen ihn gerichtete Anzeige zurückgelegt, sobald die Beträge bezahlt sind. Der Zahnarzt und sein Rechtsvertreter Christian Temsch waren damit einverstanden. Die Staatsanwältin legte dagegen umgehend Beschwerde ein. Dasselbe tat Zaid Rauf, der Rechtsbeistand der 48-Jährigen, der für die Frau 9.000 Euro an Schmerzengeld geltend gemacht hatte. Die Entscheidung ist somit nicht rechtskräftig.