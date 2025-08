Dolomitenstraßen: “Sportlich ambitionierte” Fahrer bringen Gefahr

Von: luk

Bruneck – Zwei Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer, vier entzogene Führerscheine, 41 Verkehrsverstöße und insgesamt 108 abgezogene Punkte: Das ist die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle der Carabinieri Bruneck auf den Hauptverkehrsachsen und Passstraßen im Pustertal und im Gadertal.

Im Fokus der Kontrollen stand insbesondere die nächtliche Fahrtüchtigkeit. Diese war aber leider nicht immer gegeben: In den vergangenen Tagen wurden zwei Männer wegen Trunkenheit am Steuer bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.

In einem Fall wurde ein 60-Jähriger, der in einer Unterkunft im Gsieser Tal arbeitet, mit einem Alkoholwert von 1,44 Promille gestoppt. Auch ein weiterer Autofahrer in Corvara hatte mit 1,18 Promille deutlich zu viel getrunken. Beiden wurde der Führerschein entzogen.

Parallel dazu führten die Carabinieri der Stationen Abtei und Corvara umfangreiche Verkehrskontrollen auf den beliebten Passstraßen im Dolomitental durch. Dabei wurden besonders Motorradfahrer ins Visier genommen. Insgesamt wurden 110 Fahrzeuge angehalten, darunter 40 Motorräder. Das Ergebnis: 41 Anzeigen wegen Verkehrsverstößen, zwei weitere Führerscheinentzüge und über 100 abgezogene Führerscheinpunkte.

Die Carabinieri betonen, dass vor allem sportlich ambitionierte Fahrer auf zwei und vier Rädern immer wieder durch überhöhte Geschwindigkeit und riskante Manöver auffallen. Gerade auf den kurvenreichen Passstraßen bringen sie damit sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Die gezielten Kontrollen zur Alkoholprävention und Verkehrssicherheit sollen laut Carabinieri in der Gegend weiterhin intensiv fortgeführt werden.