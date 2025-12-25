Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einbrecher stahl aus Innsbrucker Wohnung Schmuck und Geld
Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 09:15 Uhr
Von: apa

Ein unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend in Innsbruck-Saggen Schmuck, Uhren, Bargeld sowie einen Silberbarren aus der Wohnung einer 65-Jährigen gestohlen. Die pflegebedürftige Frau schlief, während der Einbrecher sein Unwesen trieb. Als die Betreuerin der 65-Jährigen kurz vor Mitternacht vom Besuch der Weihnachtsmesse zurückkehrte, konnte sie den Täter noch im Garten ausmachen, den Diebstahl aber nicht mehr verhindern.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Einbrecher drang über den Balkon in die in einem Mehrparteienhaus gelegene Wohnung ein.

