Festnahmen nach Fällen von schwerem Raub in Wien

Von: apa

Gleich zwei Fälle von schwerem Raub zur nahezu gleichen Zeit haben die Exekutive in Wien am Freitagabend beschäftigt. Die Zwischenfälle führten zu Festnahmen, Fahndungen und Verletzten, wie es am Samstag von der Polizei hieß. Zunächst sollen fünf Männer einen ihnen bekannten 25-Jährigen am Keplerplatz im Bezirk Favoriten umzingelt und attackiert haben. Gemeinsam sollen sie das Opfer geschlagen, ihm mit einem Messer in den Fuß gestochen und 150 Euro abgenommen haben.

Nach dem Raub gegen 18.50 Uhr flüchteten die Männer kurz, ehe drei von ihnen von der Polizei gefasst werden konnten. Die Beamten hielten einen 19-jährigen Syrer, einen 21-jährigen Algerier und einen 29-jährigen Marokkaner an und konnten bei ihnen ein Messer sowie Bargeld finden. Die Männer wurden festgenommen. Die Ermittlungen nach den zwei derzeit noch unbekannten Tätern laufen. Das 25-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und danach in ein Spital gebracht.

Um 18.45 Uhr kam es in der Erdbergstraße im Bezirk Landstraße zu einem Zwischenfall in einer Einrichtung. Ein Betreuer fand in der Unterkunft einen jugendlichen Bewohner mit Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 17-Jährige bereits tags zuvor von einem ehemaligen Mitbewohner zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Als er kein Geld aushändigte, soll ihn der Täter gewürgt und mehrfach mit einem Messer verletzt haben. Der Bursch erlitt dabei laut Angaben der Polizei nur oberflächliche Schnittverletzungen im Bauchbereich, am Handgelenk und unter der Achsel. Nach dem Beschuldigten, einem gleichaltrigen Syrer, wird gefahndet.