Florin Civegna [35] aus Bozen stirbt bei Unfall

Bozen – Bei der Person, die bei einem schweren Autounfall auf der Fahrt von Jenesien nach Bozen ums Leben gekommen ist, handelt es sich um den 35-jährigen Florin Civegna aus Bozen.

Gegen 17.30 Uhr prallte sein weißer Pkw des Typs Renault Clio nach dem Reichrieglerhof frontal gegen eine Mauer. Die Berufsfeuerwehr von Bozen befreite in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt die schwer verletzte Person. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, verstarb aber der Mann am Steuer noch an der Unfallstelle.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Nicht ausgeschlossen wird ein plötzlicher Anfall von Übelkeit, aber auch überhöhte Geschwindigkeit kommt infrage. Ein Passant, der an der Unfallstelle vorbeikam, hat die Notrufnummer 112 gewählt.

Im Einsatz waren der Notarzt, das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr von Bozen, der Landesstraßendienst sowie die Staatspolizei. Die Straße wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

Die Unfallstelle befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Bozen.