Frauenmord in Eppan: Sämtliche Messerstiche im Herzbereich

Bozen – Der jüngste Frauenmord hat in ganz Eppan und darüber hinaus Betroffenheit ausgelöst. Die 28-jährige Barbara Rauch ist in der Nacht auf Dienstag in ihrem eigenen Lokal vermutlich von einem Stalker erstochen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 25-jährigen Lukas Oberhauser Er wurde von dem Opfer bereits wegen Stalkings angezeigt.

Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, fand gestern eine erste Leichenbeschau statt. Die Obduktion wurde verschoben. Doch es soll bereits jetzt schon klar sein, dass der jungen Mutter sämtliche Messerstiche in der Herzgegend zugefügt wurden.

Neue Erkenntnisse könnte auch der für heute angesetzt Haftprüfungstermin liefern. Dieser wird aus aktuellem Anlass über eine Videokonferenz stattfinden.

Indes nimmt die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung Stellung und betont, dass es keine Nachlässigkeiten gegeben habe. Dazu wird die Chronologie der Ereignisse seit Jänner 2019 dargelegt: