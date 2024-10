Gesetzgebungsausschuss: Programm der Anhörung zu den Schulen festgelegt

Von: mk

Bozen – Am heutigen Mittwoch ist der I. Gesetzgebungsausschuss des Landtages zusammengetreten, um unter dem Vorsitz von Anna Scarafoni den Antrag auf Anhörung von Lehrpersonen und Schulführungskräften sowie nicht unterrichtendem Personal zur Situation an Südtirols Schulen weiter zu behandeln. Der von Alex Ploner (Team K) eingebrachte Antrag stand im Ausschuss bereits mehrmals auf der Tagesordnung (u.a. bei der vorherigen Sitzung am 10. Oktober).

„Wir haben“, berichtete Ausschussvorsitzende Scarafoni im Anschluss, „beschlossen, dass die Anhörung unter dem Titel ‚Anhörung im Bereich der Ausbildung: Gegenwart und Zukunft‘ stattfinden wird.” Beschlossen worden sei zudem – auf Vorschlag der aus den Abgeordneten Ploner und Harald Stauder (SVP) bestehenden Arbeitsgruppe sowie ihr selbst als Vorsitzender – die Liste der Anzuhörenden. Definiert worden seien ebenso die Themen, mit denen man sich befassen werde. „Es sind dies die Beziehung von Verwaltung und Pädagogik, die Unterstützung von Lehrkräften bei neuen Herausforderungen wie Einwanderung, Gewalt, Mobbing oder Inklusion sowie ‘pädagogische Politik’, also das Arbeiten im Klassenzimmer, Kriterien und Entscheidungsfindung bezogen auf Freiräume und Initiativen, Aufgaben der Lehrerpersonen und didaktische Prioritäten”, führte Scarafoni aus.

Der Termin für die nicht öffentliche Anhörung sei auf 18. November festgelegt worden. „Ausschließlich Abgeordnete und Mitglieder der Landesregierung werden dazu eingeladen“, so Scarafoni. „Am Vormittag werden wir uns mit den Oberschulen befassen, am Nachmittag mit den Berufsschulen und Kindergärten.“