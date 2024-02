Grieser Auen: Unbehagen nach Einbrüchen in Keller

Bozen – Neben der Serie an aufgebrochenen Autos in Bozen und Leifers sind in der Südtiroler Landeshauptstadt noch weitere Vorfälle Grund zur Beunruhigung. Wie die Zeitung Alto Adige am Donnerstag schreibt, sind in der Nacht auf Mittwoch einer oder mehrere Täter in die neuen Wohnanlagen in den Grieser Auen eingedrungen. Über die Garagen gelangten die Kriminellen in die Keller und brachen dort sechs Abteile auf. Mehrere Fahrräder – darunter auch E-Bikes wurden entwendet.

Der hinterlassene Schaden ist beträchtlich, immerhin wurden mehrere Türen aufgebrochen. Weit schwerer dürfte noch das Unbehagen und das Gefühl der Unsicherheit wiegen, das mit derartigen Vorkommnissen bei den Eigentümern aufkommt. Die Eigentümergemeinschaft denkt auch daher über Sicherheitstüren sowie die Anbringung einer Videoüberwachungsanlage nach. Noch am gestrigen Nachmittag wurde Anzeige in der Quästur erstattet.