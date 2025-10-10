Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hochwassertag und Probealarm stehen an
Am 11. und 13. Oktober

Hochwassertag und Probealarm stehen an

Freitag, 10. Oktober 2025 | 08:20 Uhr
Hochwasser Probealarm-mac
lpa
Schriftgröße

Von: luk

Bozen/Neumarkt – Rund um den Welttag der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober setzt die Agentur für Bevölkerungsschutz auch in diesem Jahr Akzente: einen Informationstag über Hochwasser an diesem Samstag in Neumarkt und den landesweiten Zivilschutz-Probealarm am Montag, dem 13. Oktober.

Hochwassertag am Samstag, 11. Oktober, in Neumarkt

Am Samstag, 11. Oktober, organisiert die Agentur für Bevölkerungsschutz wieder einen Informationstag zum Thema Hochwasser im Rahmen der staatlichen Bewusstseinsbildungskampagne “Io non rischio – Ich riskiere nicht”, diesmal in Neumarkt: Dabei erhält die Bevölkerung Informationen zum richtigen Verhalten bei Hochwasser, zum Gefahrenzonenplan, zum Stand der Verbauungen, zu Überflutungsszenarien und zu einer eventuell notwendigen Evakuierung. Außerdem gibt es einen Vortrag zur Geschichte der Etsch und einen geführten Rundgang; Flyer zum Hochwassertag in Neumarkt im Anhang.

Zivilschutz-Probealarm am Montag, 13. Oktober

Der Zivilschutz-Probealarm wird seit 1999 durchgeführt, zunächst alle vier Jahre, seit 2021 jährlich. Kurz nach 10 Uhr, voraussichtlich gegen 10 nach 10, wird am Montag, dem 13. Oktober, wieder der Zivilschutz-Probealarm mit Einbeziehung aller 570 Sirenen in Südtirol abgewickelt. Der Zivilschutz-Alarm ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen. Der Probealarm dient neben dem Aufdecken von eventuellen technischen Mängeln vor allem der Bewusstseinsbildung, er soll die Bevölkerung mit dem Zivilschutzsignal vertraut machen und damit verbunden mit dem Verhalten, das nach dem Ertönen des Zivilschutzalarms erfolgen soll: Im Falle eines Zivilschutzalarms sollte möglichst schnell ein Gebäude aufgesucht werden, Fenster und Türen sollen geschlossen, Lüftungen ausgeschaltet werden. Anschließend sollen Radio oder Fernseher eingeschaltet werden, da dort das Bevölkerungsinformationssystem auf Sendung geht. Auch im Bürgernetz wird informiert.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
67
Seceda führt Online-Ticketing ein
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
62
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
56
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
48
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
42
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 