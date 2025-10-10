Hochwassertag und Probealarm stehen an

Von: luk

Bozen/Neumarkt – Rund um den Welttag der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober setzt die Agentur für Bevölkerungsschutz auch in diesem Jahr Akzente: einen Informationstag über Hochwasser an diesem Samstag in Neumarkt und den landesweiten Zivilschutz-Probealarm am Montag, dem 13. Oktober.

Hochwassertag am Samstag, 11. Oktober, in Neumarkt

Am Samstag, 11. Oktober, organisiert die Agentur für Bevölkerungsschutz wieder einen Informationstag zum Thema Hochwasser im Rahmen der staatlichen Bewusstseinsbildungskampagne “Io non rischio – Ich riskiere nicht”, diesmal in Neumarkt: Dabei erhält die Bevölkerung Informationen zum richtigen Verhalten bei Hochwasser, zum Gefahrenzonenplan, zum Stand der Verbauungen, zu Überflutungsszenarien und zu einer eventuell notwendigen Evakuierung. Außerdem gibt es einen Vortrag zur Geschichte der Etsch und einen geführten Rundgang; Flyer zum Hochwassertag in Neumarkt im Anhang.

Zivilschutz-Probealarm am Montag, 13. Oktober

Der Zivilschutz-Probealarm wird seit 1999 durchgeführt, zunächst alle vier Jahre, seit 2021 jährlich. Kurz nach 10 Uhr, voraussichtlich gegen 10 nach 10, wird am Montag, dem 13. Oktober, wieder der Zivilschutz-Probealarm mit Einbeziehung aller 570 Sirenen in Südtirol abgewickelt. Der Zivilschutz-Alarm ist ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen. Der Probealarm dient neben dem Aufdecken von eventuellen technischen Mängeln vor allem der Bewusstseinsbildung, er soll die Bevölkerung mit dem Zivilschutzsignal vertraut machen und damit verbunden mit dem Verhalten, das nach dem Ertönen des Zivilschutzalarms erfolgen soll: Im Falle eines Zivilschutzalarms sollte möglichst schnell ein Gebäude aufgesucht werden, Fenster und Türen sollen geschlossen, Lüftungen ausgeschaltet werden. Anschließend sollen Radio oder Fernseher eingeschaltet werden, da dort das Bevölkerungsinformationssystem auf Sendung geht. Auch im Bürgernetz wird informiert.