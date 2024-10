Hochzeit mit Knalleffekt: Gast muss zahlen

Von: mk

Brixen – Es sollte der Kracher auf einer Hochzeit sein, doch die Überraschung ging nach hinten los. Die Brixner Gemeinde und die Stadtpolizei haben den mutmaßlichen Urheber eines nicht genehmigten Feuerwerks ausgeforscht.

Anrainer staunten nicht schlecht, als am 12. Oktober beim Lido in Brixen ein Feuerwerk den Abendhimmel erhellte. Das Problem war: Das Spektakel war nicht autorisiert.

Im Restaurant im Park des Lidos fand eine Hochzeitsfeier statt. Doch die Betreiber des Lokals beteuerten, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Nachdem zahlreiche Meldungen bei der Gemeinde und der Stadtpolizei eingegangen waren, konnte der Verantwortliche nun identifiziert werden.

Ein Hochzeitsgast wollte den Brautleuten offenbar eine Überraschung der besonderen Art bescheren. Zu dumm, nur dass das Zünden eines Feuerwerks ohne Genehmigung strengstens verboten ist und bis zu 160 Euro Strafe nach sich ziehen kann. „Der Täter dieses Vorfalls wurde identifiziert und wird bald wie gesetzlich vorgeschrieben sanktioniert“, erklärte Stadtrat Thomas Schraffl gegenüber der Zeitung Alto Adige.

Das Feuerwerk an unpassender Stelle bereitete den Anrainern nicht zuletzt wegen der Tiere im Park Sorgen, die sich im Gehege und im Freien aufhalten. „Das Feuerwerk wurde kurz nach 21.30 Uhr im Park gezündet, die Tiere in ihren Käfigen sind verständlicherweise in Aufregung geraten“, erklären die Anwohner. Das Spektakel habe kaum zehn Minuten gedauert, trotzdem hätten die Knallgeräusche ausgereicht, um bei den Tieren Stress auszulösen. „Auch unser Hund und die in der Nachbarschaft begannen, aus Angst zu bellen“, berichteten Anrainer.

Für die Nachbarn selbst sei der Vorfall ebenfalls beunruhigend gewesen, zumal Rauch über die Häuser gezogen sei. In Brixen herrscht ein generelles Verbot für Feuerwerke. Auch zu Silvester verzichtet die Stadt darauf.