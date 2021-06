Italienspiel am Freitag: Wird der Bozner Siegesplatz abgesperrt?

Bozen – Heute, spätestens Morgen befasst sich das Sicherheitskomitee, bestehend aus Quästur und Regierungskommissär, mit den Randalen vom Samstagabend in Bozen nach dem Sieg von Italien gegen Österreich bei der Fußball-EM. Zudem wird auch in Hinblick auf das nächste Italienspiel am Freitag beraten, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Das hat Bürgermeister Renzo Caramaschi angekündigt. Laut Tageszeitung Alto Adige steht als eine der Optionen eine Absperrung der Gegend rund um den Siegesplatz und die Freiheitsstraße zur Verfügung.

Für Caramaschi geht es aber nicht darum, Straßen und Plätze abzuriegeln, sondern um das Verhalten einzelner Personen, das nicht tolerierbar sei und einen Bildungsmangel offenbare. Man habe es hier mit einem sozialen Problem zu tun.

Bekanntlich waren am Samstagabend zwischen 100 und 150 gewaltbereite Jugendliche – zum Teil mit Migrationshintergrund – nach dem Spiel in Bozen auf die Polizeikräfte losgegangen. Es kam zu Sach- und Personenschäden. Die Polizei regierte mit schwerem Gerät und Tränengas.

Einer der drei verletzten Beamten ist Stefano Mamani, Leiter der Abteilung gegen Kriminalität in der Bozner Quästur. Der hohe Polizeifunktionär wurde im Dienst von einer Flasche am Kopf getroffen. Die Platzwunde musste im Krankenhaus mit sieben Stichen genäht werden.

Die Ermittlungen zur Identifizierung der gewaltbereiten Akteure laufen derzeit auf Hochtouren.