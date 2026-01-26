Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens 15 Tote nach Fährunfall im Süden der Philippinen
Hunderte Menschen gerettet

Mindestens 15 Tote nach Fährunfall im Süden der Philippinen

Montag, 26. Januar 2026 | 09:19 Uhr
Hunderte Menschen gerettet
APA/APA/AFP/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Mindestens 15 Tote hat es bei einem Fährunfall im Süden der Philippinen gegeben. Wie die philippinische Küstenwache am Montag weiter mitteilte, wurden 316 Menschen gerettet. Die Suche nach Dutzenden Vermissten läuft indes weiter. Der Unfall ereignete sich, als das Passagierschiff MV Trisha Kerstin 3 nach seiner Abfahrt in Zamboanga auf dem Weg nach Jolo in der Provinz Sulu war. Das für 352 Personen zugelassene Schiff hatte 332 Passagiere und 27 Besatzungsmitglieder an Bord.

Der Kommandant der Küstenwache des südlichen Mindanao-Distrikts, Romel Dua, sagte am Telefon, dass 28 Fähr-Passagiere weiterhin vermisst würden. Außerdem wurde laut Dua eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache zu ermitteln. Militärflugzeuge und -schiffe seien eingesetzt worden, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

Mujiv Hataman, Gouverneur der Inselprovinz Basilan sagte dem Radiosender DZBB, dass es den meisten Überlebenden gut gehe, einige ältere Passagiere jedoch dringend medizinische Versorgung benötigten. Er fügte hinzu, dass die Behörden während der Rettungsmaßnahmen weiterhin die Passagierliste überprüfen würden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
96
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
45
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
39
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
38
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
35
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 