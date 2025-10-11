Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mindestens sieben Tote nach Erdbeben auf den Philippinen
Verwüstung bereits im September auf den Philippinen

Mindestens sieben Tote nach Erdbeben auf den Philippinen

Samstag, 11. Oktober 2025 | 09:52 Uhr
Verwüstung bereits im September auf den Philippinen
APA/APA/AFP/JOHN DIMAIN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Zahl der Toten nach zwei schweren Erdbeben im Süden der Philippinen liegt aktuell bei mindestens sieben. Zudem seien mehr als 300 Menschen verletzt worden, so der Katastrophenschutz und örtliche Behörden am Samstag. Von den Auswirkungen seien in dem südostasiatischen Inselstaat rund 200.000 Einwohner betroffen. Beide Beben erschütterten am Freitag die südliche Provinz Davao Oriental binnen etwa zehn Stunden. Am Freitag war noch von acht Todesopfern die Rede.

Das erste Beben in der Früh hatte eine Stärke von 7,4, das zweite am Abend eine Stärke von 6,8. Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) gab Tsunami-Warnungen heraus, nahm diese dann aber wieder zurück. Zudem zählte es bisher mehr als 800 Nachbeben.

Schweres Beben bereits im September

Erst Ende September hatte ein Beben der Stärke 6,9 ​​die etwa 515 Kilometer entfernte Zentralprovinz Cebu erschüttert. Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, rund 550 weitere wurden verletzt. Es gab Tausende Nachbeben.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. In der geologisch aktivsten Zone der Erde gibt es häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
72
Seceda führt Online-Ticketing ein
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
65
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
60
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
24
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Bär springt Rentnerin auf offener Straße an
Kommentare
20
Bär springt Rentnerin auf offener Straße an
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 