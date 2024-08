Nach Explosion in Bozner Fabrik: Letzter Patient verlässt die Klinik

Von: mk

Bozen – 63 Tage nach der verheerenden Explosion in einer Werkshalle in der Bozner Industriezone ist nun auch der letzte Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bei dem Brand sind bekanntlich sechs Personen verletzt worden. Vier von ihnen trugen schwere Verletzungen davon und wurden wegen ihrer Verbrennungen in Spezialkliniken eingeliefert.

Die Explosion hatte sich im Juni in einer Halle der Aluminium GmbH in der Toni-Ebner-Straße ereignet. Am Freitag durfte nun auch der letzte Patient wieder nach Hause zurückkehren. Der Mann albanischer Abstammung war in eine Spezialklinik in Verona eingeliefert worden.

Bei seiner Ankunft im Krankenhaus war sein Zustand sofort als kritisch eingestuft worden – sowohl aufgrund des Ausmaßes der Verbrennungen als auch aufgrund der Komplexität der Wunden.

In der Tat musste er zweimal operiert werden, einmal am Oberkörper und an den oberen Gliedmaßen und einmal an den unteren Gliedmaßen. Er war gleich auf die Intensivstation verlegt worden.

Nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte, wurde er auf die Zwischenintensivstation der Spezialklinik verlegt. Dort hat man ihn zunächst mit einem innovativen Gel für enzymatische Wundreinigung behandelt und anschließend mittels eines chirurgischen Eingriffs einer Hauttransplantation unterzogen.

Insgesamt wurden drei Patienten aus Bozen nach der Explosion in Borgo Trento in Verona eingeliefert: Der erste, der nur leichten Verbrennungen erlitten hatte, wurde nach wenigen Tagen wieder entlassen. Der zweite Patient – ein 31-Jähriger – hatte Verbrennungen an 57 Prozent seines Körpers davongetragen. Unglücklicherweise überstand er die akute Phase nicht und starb am Tag nach seiner Ankunft in Verona.

Der dritte Patient, der 34 Jahre alt ist und Verbrennungen an 50 Prozent seines Körpers erlitten hatte, kehrte am Freitag nach Hause zurück, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Firma Aluminium Bozen GmbH wurde im Jahr 1936. Sie begann 1976 mit der Produktion von Strangpressprofilen und wurde zum europäischen Marktführer in diesem Bereich. Laut Aussagen eines unverletzten Arbeiters hat sich die Explosion im Juni in einem der Aluminiumschmelzräume ereignet zu haben. Dort war ein Feuer ausgebrochen. Im Einsatz standen unter anderem die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Oberau und Bozen-Stadt.