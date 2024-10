Nachtsperren auf der Brennerstaatsstraße in Branzoll ab 28. Oktober

Von: mk

Branzoll – Noch bis in die zweite Novemberhälfte laufen an der Brennerstaatsstraße (SS 12) bei Branzoll Arbeiten, um den Boden in Vorbereitung des Tunnelvortriebs für den Bau der Umfahrung zu stabilisieren. “Diese Eingriffe sind notwendig, um Setzungen an den nahen Wohngebäuden zu vermeiden oder zu verringern”, erklärt erklärt Sabine Thurner vom Landesamt für Straßenbau Mitte Süd.

Während dieser Arbeiten gibt es bis zur zweite Novemberhälfte Einbahnabschnitte auf der Staatsstraße bei Branzoll. Der Einbahnverkehr wird durch eine Ampelschaltung gesteuert.

Zusätzlich werden für zwei Wochen in den Nächten, jeweils von 20.00 bis 6.00 Uhr Sperren dieses Abschnittes der Brennerstaatstraße für den gesamten Verkehr eingerichtet. Während der Sperren in der Nacht, wird der Verkehr über die Ortschaft Branzoll umgeleitet. Die Planungen der Sperren wurden zuvor mit der Gemeindevertretung, der Gemeindepolizei, dem Straßendienst des Landes sowie der Landesabteilung Mobilität abgestimmt.

Termine für die Nachtsperren:

Montag, 28.10.2024, 20.00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2024, 6.00 Uhr

Mittwoch, 30.10.2024, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 6.00 Uhr

Donnerstag, 31.10.2024 20.00 Uhr bis Freitag 01.11.2024, 6.00 Uhr

Montag, 4.11.2024, 20.00 Uhr bis Dienstag 05.11.2024, 6.00Uhr

Dienstag, 5.11.2024, 20.00 Uhr bis Mittwoch 06.11.2024, 6.00 Uhr

Mittwoch, 6.11.2024, 20.00 Uhr bis Donnerstag 07.11.2024, 6.00 Uhr

Donnerstag, 7.11.2024, 20.00 Uhr bis Freitag 08.11.2024, 6.0 Uhr