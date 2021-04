Negativer Corona-Test als Türöffner

Bozen – Ein negativer Corona-Test soll in Südtirol ab dem 26. April Türen öffnen, die seit Monaten verschlossen sind. Mit der Bestätigung des negativen Testergebnisses wird nämlich auch ein QR-Code mitgeliefert. Dieser von Südtirol selbst ausgearbeitete “Corona-Pass” oder “Green-Pass” gilt für 72 Stunden und soll den Besuch von Kinos, Theater oder auch Restaurants ermöglichen. Zunächst sind die Öffnungsschritte langsam. Was Restaurants oder Bars angeht, können die Kunden vorerst nur im Außenbereich Platz nehmen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Am Dienstag will die Landesregierung laut Landesrat Arnold Schuler die weiteren Details des Südtiroler Corona-Passes festlegen. In groben Linien steht das Konzept aber schon. Mit der Testoffensive, die am Montag in Südtirol startet, können Bürger kostenlos Nasenflügel- oder die bereits bekannten Schnelltests durchführen. Bei negativem Ergebnis wird eine Bestätigung via E-Mail geschickt, der nun auch ein QR-Code beigefügt ist. Dieser fungiert dann – in Verbindung mit einem Ausweisdokument – als “Eintrittskarte”. Welche Freiheiten damit genau ermöglicht werden, soll noch definiert werden. Landesrat Schuler kann sich aber vorstellen, dass etwa der Kino- oder Theaterbesuch damit ermöglicht wird.

Auch auf gesamtstaatlicher Ebene wird derzeit ein ähnliches System angedacht, um sich zwischen den Regionen bewegen zu können. Auf die Frage, welchen Sinn eine eigene Südtiroler Lösung dann hat, meint der Landesrat: Es sei richtig, dass auf nationaler wie europäischer Ebene ein “Green Pass” geplant sei. Wir möchten aber sofort damit starten. Das Ziel sei, eine sichere Öffnung zu ermöglichen, ohne im Anschluss wieder in den Lockdown gehen zu müssen, weil die Zahlen wieder ansteigen.

Vorerst – so Schuler gegenüber der Tageszeitung Alto Adige – gebe es den Pass nur mit negativem Test. Die Corona-Impfung soll beim Start des Südtiroler Corona-Passes nicht beachtet werden.