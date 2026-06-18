Polizei fasst einen Flüchtigen am Eisackufer

Von: mk

Bozen – Nach verstärkten Bürgerbeschwerden über illegale Zeltlager an den Bozner Flussufern greift die Polizei hart durch. Quästor Giuseppe Ferrari hat tägliche Kontrollen angeordnet. Zuletzt ging den Beamten entlang des Eisacks zwischen Rom- und Palermobrücke ein 42-jähriger ins Netz, gegen den ein Vollstreckungsbefehl vorlag.

Wie sich herausstellte, muss der gebürtige Tunesier aufgrund mehrerer Straftaten im Jahr 2025 eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten abbüßen. Für den Mann klickten die Handschellen und er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

Bei einer nächtlichen Kontrolle überraschten Polizisten zwei Tunesier, die einen Einbruch in ein Geschäft in der Trient-Straße verübten. Die Beamten bemerkten, dass das Schaufenster eingeschlagen war. Als sie das Gebäude betraten, fanden sie die mutmaßlichen Übeltäter versteckt im Keller vor.

Die beiden Asylwerber im Alter von 26 und 25 Jahren sind bereits vorbestraft. Sie wurden wegen erschwerten Diebstahls angezeigt und müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Am Mittwoch hat die Polizei eine 19-jährige Italienerin wegen versuchten Ladendiebstahls angezeigt. Zuletzt haben die Beamten 88 Personen identifiziert und 24 Fahrzeuge überprüft.