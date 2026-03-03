Aktuelle Seite: Home > Chronik > Portal zur Zahlung der Eintrittsgebühr in Venedig online
Mit Portal zum Besuch in Venedig

Portal zur Zahlung der Eintrittsgebühr in Venedig online

Dienstag, 03. März 2026 | 12:51 Uhr
Mit Portal zum Besuch in Venedig
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Schriftgröße

Von: apa

In Venedig ist seit Dienstag das Online-Portal zur Buchung und Bezahlung des Zugangsentgelts für das Jahr 2026 freigeschaltet. Die Abgabe gilt ab dem 3. April. Über die Website www.cda.ve.it sind Informationen und Reservierungen möglich. Wie die Gemeinde am Dienstag bestätigte, soll das Eintrittsgeld 2026 an 60 Tagen, zwischen dem 3. April und dem 26. Juli, gezahlt werden. 2025 war es an 54 Tagen zu zahlen, im Jahr 2024 nur an 29 Tagen.

Die Gebühr beträgt fünf Euro für Besucher, die spätestens bis zum viertletzten Tag vor dem geplanten Besuch zahlen. Wer innerhalb der letzten vier Tage vor dem Zutritt bucht, muss zehn Euro entrichten. Ziel der Staffelung ist es, frühzeitige Reservierungen zu fördern und die Steuerung der Besucherströme zu verbessern.

Maßnahme bleibt auch 2026 testweise in Kraft

Mit der Entrichtung der Gebühr laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen in der Lagunenstadt bis zu 300 Euro Strafe.

Die Maßnahme bleibt auch 2026 testweise in Kraft. Die Gemeinde will auf Grundlage der Erfahrungen über eine mögliche dauerhafte Einführung entscheiden. Nicht angewendet wird das Zugangsentgelt auf die kleineren Inseln der Lagune. Von Registrierung und Zahlung befreit sind unter anderem Bürger mit Wohnsitz in der Region Venetien, Studierende und Pendler.

Befürworter sehen die Maßnahme als symbolisches Zeichen: Venedig sei fragil und müsse geschützt werden. Kritiker bemängeln die zahlreichen Ausnahmen und das Fehlen einer verbindlichen Besucherobergrenze. In der Altstadt leben heute weniger als 50.000 Menschen, während Millionen von Touristinnen und Touristen die Stadt jährlich besuchen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
98
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
98
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
61
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Kommentare
24
“Kernprobleme der Justiz werden nicht gelöst”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 