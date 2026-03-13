Regierungskommissärin besucht Agentur für Bevölkerungsschutz

Von: mk

Bozen – Regierungskommissärin Maddalena Travaglini hat am 11. März der Agentur für Bevölkerungsschutz einen Besuch abgestattet und sich am Sitz in der Drususallee in Bozen ein Bild über deren Aktivitäten und Leistungen verschafft. Im Rahmen des Rundgangs durch die Gebäude erläuterte Direktor Klaus Unterweger die einzelnen Tätigkeiten der Agentur und führte die Regierungskommissärin auch in das Landeslagezentrum, in die Landesverkehrsmeldezentrale, die Zentrale der Berufsfeuerwehr, wo sie Kommandant Florian Alber begrüßte, sowie in die Landesnotrufzentrale, wo Primar Marc Kaufmann Einblicke in die Arbeit der Zentrale gab.

Direktor Klaus Unterweger erläuterte die vielfachen und komplexen Zuständigkeiten der Agentur für Bevölkerungsschutz im Bereich Brandverhütung, technische Gefahren und Naturereignisse. Dabei unterstrich er, dass die Agentur in enger Abstimmung mit Landeshauptmann Arno Kompatscher als oberstem Zivilschützer des Landes tätig ist.

Die Regierungskommissärin brachte ihre große Wertschätzung zum Ausdruck und betonte, dass die Agentur für Bevölkerungsschutz aufgrund ihrer hohen operativen und organisatorischen Fähigkeiten eine wichtige Präsenz in Südtirol darstellt. Die Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissariat wird durch einen ständigen und synergetischen Austausch fortgesetzt, der sich bereits seit Jahren bewährt hat und zuletzt anlässlich der Organisation der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 bestätigt wurde, bei denen alle beteiligten institutionellen Akteure auf staatlicher und Landesebene und vor Ort in Antholz ihre Verpflichtungen uneingeschränkt erfüllt haben.

Maddalena Travaglini ist seit dem 7. Jänner die neue Regierungskommissärin für die Provinz Bozen. Sie hat in dieser Funktion die Nachfolge von Regierungskommissär Vito Cusumano angetreten und hatte im Laufe ihrer Karriere wichtige Positionen in den direkt mit dem Innenminister zusammenarbeitenden Ämtern inne.