Schlanders: Priester Karl Fritz verstorben

Von: luk

Schlanders – Im Alter von 94 Jahren ist am Samstag der Priester Karl Fritz in Schlanders verstorben. Fritz wirkte unter anderem als Pfarrer in Schluderns, Tschars und Marein-Kastelbell. Der Trauergottesdienst für Karl Fritz wird am kommenden Mittwoch, 28. Mai, um 14.00 Uhr in Schlanders gefeiert.

Karl Fritz wurde am 10. August 1930 in Mals geboren und am 29. Juni 1962 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1962 und 1963 wirkte er als Präfekt am Cassianeum. Von 1963 bis 1971 war er Kooperator in Prad-Agums, Rodeneck, Partschins, Bozen/Maria Himmelfahrt und von 1971 bis 1972 Pfarrprovisor in Schleis.

Im Jahr 1971 wurde er Pfarrer in Lichtenberg, wo er bis 1978 wirkte. Von 1978 bis 1992 war er Pfarrer in Schluderns, von 1992 bis 2002 in Tschars und von 1998 zugleich Pfarrer in Marein-Kastelbell. Im Jahr 2002 wurde Fritz von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden. Seinen Lebensabend verbrachte er im Altersheim von Schlanders.

Den Trauergottesdienst für Karl Fritz feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Mittwoch, 28. Mai, um 14.00 Uhr in Schlanders. Er wird im Priestergrab beigesetzt.