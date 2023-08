Starkregen: Flüsse und Bäche im Vinschgau werden mit Argusaugen überwacht

Bozen/Schlanders – Heftige Regenschauer haben besonders im Vinschgau aber auch am Brenner und im Passeier die Feuerwehren auf Trab gehalten. Ein Italientief führt die sehr feuchten Luftmassen in Richtung Südtirol.

Besonders im Westen Südtirols setzte gestern und über Nacht strömender Regen ein. Auf der Timmelsalm wurde die Schwelle der 100 Liter Regen pro Quadratmeter bereits erreicht. Fließgewässer werden daher seit der Nacht überwacht.

Guten Morgen, die erste Zwischenbilanz des Starkregens. In den vergangenen 24 h gab es die größten Niederschlagsmengen im Vinschgau sowie zwischen Ulten, Passeiertal und Ridnaun. An der Wetterstation Timmelsalm wurde die 100 l/m² Grenze bereits erreicht, sonst 40-80 l/m². — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 28, 2023

Bereits am Sonntag wurde der Status “Alfa – Aufmerksamkeit” vom Landeswarnzentrum der Agentur für Bevölkerungsschutz ausgerufen, da das Gefahrenpotential im Hinblick auf Massenbewegungen und Murgänge sowie Hochwasser in der westlichen Landeshälfte ansteigt.

Vor allem im Vinschgau fällt diesmal vergleichsweise viel Regen. Das für gewöhnlich trockenste Tal Südtirols kommt in den vergangenen 24 Stunden bereits auf bis zu 90 l/m² Niederschlag (Wetterstation Marienberg), das ist so viel wie sonst im ganzen Monat August. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 28, 2023

Bereits am Sonntag rückte die Freiwillige Feuerwehr Stilfs in Trafoi zu einem Murenabgang bei Hl. Drei Brunnen aus. Im Einsatz war auch die Wildbachverbauung.

Um Kurz nach 5.00 Uhr rückten dann mehrere Feuerwehren im Vinschgau aus, da bei den Pegelmessstationen die Vorwarnstufe überschritten wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren der Fraktionen Tschengls, Tanas, Allitz und Eyrs überwachen das Gebiet entlang der Etsch.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte um kurz nach 7.00 Uhr aus dem Gerätehaus aus. Bei den Freiwilligen Feuerwehren rund um Laas ging der Alarm ebenfalls um kurz nach 5.00 Uhr ein.

Etwas später rückten dann auch die Feuerwehren im unteren Vinschgau aus.

Die Alarmbereitschaft bleibt aufrecht, denn laut dem Landeswetterdienst soll es am Montag den ganzen Tag weiterregnen – vor allem am Vormittag. Weiterhin seien große Regenmengen zu erwarten, die zu Problemen führen können, so Peterlin. Im Tagesverlauf lässt der Regen aber langsam nach.

Indes bleibt die Schneefallgrenze bei über 3.000 Meter Höhe. Damit fließt der große Teil der Niederschläge über Bäche und Flüsse ab.

Tag für Tag sonniger

Am Dienstag überwiegen ebenfalls die Wolken und gebietsweise regnet es noch leicht.

Der Mittwoch verläuft zunächst nur zeitweise sonnig mit vielen Wolken, tagsüber wird es recht sonnig.

Mehr Sonnenschein gibt es wieder am Donnerstag. Am Freitag bleibt es sommerlich mit Sonne und ein paar harmlosen Wolken.